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海鼎風電表態 爭取2022年第三階段區塊開發資格

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫今（30）日宣布，將參與爭取今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發資格。圖／海鼎風電提供
由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫今（30）日宣布，將參與爭取今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發資格。圖／海鼎風電提供

由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫今（30）日宣布，將參與爭取今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發資格。

位於彰化外海，由海鼎一、海鼎二、海鼎三等3個場址組成的「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」，早在2018年即通過環評，環評通過容量2GW。

海鼎團隊表示，專注於案場開發準備的同時，團隊積極參與人才培育與海洋、風能相關學術研究，其中包括提供彰化外海的海象資料予國立臺灣海洋大學進行科技部專案研究，及參與工研院推動成立的電網人才聯盟獎學金。海鼎團隊也首創結合風力發電科普、環境教育推廣及文化知識傳遞的風能人文小旅行。

海鼎團隊指出，捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源兩家國際企業皆具備豐富的能源開發經驗與技術，其中捷熱能源是日本供電規模第一大能源公司，全球發電裝置容量高80GW，並率先透過離岸風電為中心的大規模再生能源事業與零碳排火力發電事業開發，積極呼應2050零碳排目標；科理歐是麥格理綠投資集團的投資組合公司，是一家專業離岸風電企業，擁有全球最大的離岸風電開發組合之一，已規劃建置的裝置容量達20GW，在成熟市場和新興市場均有部署。兩家合作夥伴在臺灣離岸風電有豐富的經驗，包含與合資夥伴共同參與並完成了臺灣首座商業規模離岸風場—海洋風電。

台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一表示，與日本相同，臺灣現正處於能源轉型階段，很高興能一路參與並見證臺灣離岸風電的開發歷程。捷熱能源在臺耕耘近20年，實際為臺灣的供電穩定做出貢獻。

科理歐永續能源臺灣董事長陳明信表示，科理歐很高興攜手捷熱能源共同開發海鼎風電（Formosa 3），並充分發揮潛力。本地團隊已深耕臺灣離岸風電產業多年，由專案的開發直至營運，有豐富在地經驗。結合本地知識和國際經驗，科理歐持續致力於支持臺灣的綠能轉型。

離岸風電 日本

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