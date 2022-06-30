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產線跨國移轉廠商 去年近七成選擇回到台灣
台灣近年外銷訂單表現強勁，許多產業也都出現擴廠或新設廠房需求。據經濟部統計處所發布最新「外銷訂單海外生產實況調查」，發現廠商多選擇在不縮減原有產線下，另擴充或新設產線以增加產能來提升供應鏈競爭力，且以科技類廠商最積極。
統計處調查2,260家外銷廠商，有144家、6.4%進行跨國擴充或新設產線，其中近九成以擴充產線為主。而未選擇移出產線者約占77.1%，較上年增加36個百分點，顯示廠商多選擇在不縮減原有產線下，另擴充或新設產線以增加產能來提升供應鏈競爭力。
若按生產之貨品別觀察，以科技類貨品之資訊通信產品、光學器材、電子產品有進行產線跨國擴充或新設之比率較高，主因受美中貿易及科技紛爭、肺炎疫情影響，廠商為降低生產基地過度集中的風險，進行產線跨國調整。
而127家廠商中有近七成因為政府推動台商回台政策，選擇回到台灣擴產；而東協為台商擴增海外產線首選，有26.8%選擇到東協擴增產線，原因包括新南向政策，再加上東協國家具有地理位置、勞動成本及關稅等優勢。
產線部分移出及全部移出之產地，則以中國大陸及香港為最高，占92.1%。分析移出原因，第一為美中貿易戰，其次為新冠肺炎疫情，以及受淨零碳排及缺電影響；移出產業中的資訊通信產品、電機、電子產品均是受到美中貿易戰；基本金屬、塑橡膠製品、紡織品則是因為疫情選擇離開。
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