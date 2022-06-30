外銷訂單生產大調查 MIT占比48.4%達2013年以來新高

經濟部統計處為了解外銷廠商海外生產基地情形，今（30）日最新「外銷訂單海外生產實況調查」。據調查，2021年國內生產比率因傳統貨品接單大幅成長，加上伺服器及網通產品擴大回台生產，上升至48.4%，為2013年以來新高，且較上年上升2.4個百分點。

其他國外生產基地方面，因美中貿易紛爭及疫情加速全球供應鏈重組，中國大陸及香港生產占42.4%，仍為台灣最大海外生產基地，但已較前一年下降3.1個百分點。

東協、歐美地區及其他亞洲地區則均是呈現正成長。其中，東協較上年上升0.3個百分點，主因資訊通信產品擴大在東協生產比重，拉高整體接單之東協生產比率。

就2021年外銷訂單生產方式觀察，以「自行生產」占八成最高，「委託他廠代工生產」占11.8%次之，主因我國IC設計廠商及品牌筆電業者接單成長；「向他廠購買產品」僅占8.2%。

調查回收樣本中，2021年有海外生產之廠商計781家，其海外生產原因「生產成本低廉」占五成居首位，「配合客戶要求」占50.3%次之，「當地原材物料供應方便」占38.0%居第三。

就主要貨品類別觀察，各貨品均以「國內同業」為首要競爭對手，其中以資訊通信產品占比近七成最高；電子產品、基本金屬、機械亦逾五成以國內業者為主要競爭對手；而塑橡膠製品則有三成二認為「陸系企業」為主要競爭對手。

外銷訂單海外生產之貨品銷售流向，以「轉銷第三國」最多，其次為「當地銷售」；「回銷國內」僅占5.1%。按貨品別觀察，資訊通信產品、機械、基本金屬均轉銷轉銷第三國。

中上游之電子產品及以面板為大宗之光學器材「當地銷售」占比最高外，餘各貨品多以「轉銷第三國」為主，中上游之電子產品及以面板為大宗之光學器材多「當地銷售」，回銷國內最多的是化學品。

而分析最大海外生產基地陸港地區外銷訂單，其中有24.0%貨品「出口至美國」較上年減少1.7個百分點，主因美中貿易及科技紛爭延續，業者積極建置跨國生產基地，將出口至美國之貨品改由國內或其他海外據點生產。