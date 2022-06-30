立凱-KY股東會 下半年2-3家客戶將正式授權

磷酸系鋰電材料製造商立凱-KY（5227）今（30）日舉辦股東會，立凱董事長張聖時表示，今年開始為客戶進行專利授權與技轉，目前已經有7-8家歐、美客戶正在洽談，「在電價大漲之下，歐美客戶需求殷切」，下半年可望有2-3家客戶正式授權、輔導客戶建廠，跨出授權的第一步。

立凱-KY今日股東會通過營業報告書與財務報表案，並補選獨立董事一席，由漢磊獨董顏志達當選。

面對股東詢問今年展望，張聖時說明，歐、美市場對磷酸鐵鋰需求暴增，第一主要是儲能需求增加，第二就是因為油價大漲，在美國民主黨上來之後，針對儲能、電動車等大舉提供補助，「在美國建廠也會有補貼、補助高達40%」，美國政府要求半導體、鋰電池、醫藥、稀土這四項一定要在本地生產，並達到70%的自製率。

也因此在油價大漲、政府補助條件等推波助瀾下，讓歐、美客戶對磷酸鐵鋰需求暢旺，近期更是有重量級廠商到公司稽核，張聖時指出，立凱-KY今年將有2-3家客戶正式簽署授權，未來長期目標授權家數一共約4-5家。

針對下半年展望，立凱-KY指出，上半年出貨量近400公噸，今年因為鋰鹽大缺、在四月時一度發生鋰鹽進不來的狀況，今年目標全年出貨量達1,100公噸，「下半年會比上半年好很多」。該公司也補充，ASP（平均銷售單價）去年為每公斤8元，但今年5月已漲至每公斤16元。

全球再生能源裝置容量持續增加，太陽能、風能市場大幅成長，因為再生能源發電的不穩定性，透過儲能設備可達到穩定供電，延伸出居家、工業、電動車等儲能商機;且隨著5G、大數據、雲端運算需求暴增，資料中心市場持續成長，也連帶推升儲能需求。ESS InfoLink 分析師預測，鋰電池儲能市場至2030年至少可達500GWh以上，樂觀可超過800GWh，複合成長率有30-40%。

隨儲能系統採用電池也因應綠色能源，從過往鉛酸電池轉往鋰鐵電池發展，而三元鋰電池因爆炸事件頻傳，具有安全性疑慮，鋰鐵電池則成為儲能市場首選。

鋰電池儲能市場已有明顯的增長，且在電動車市場的影響下，鋰電池技術逐步提升，產能擴大並降低成本，加上國際減碳政策的推波助瀾，可預見儲能領域於未來幾年成為鋰電池的第二大應用市場。隨儲能用電市場需求快速增長及持續開發客戶完成認證量產後，立凱-KY預期將可提升公司營收。