特斯拉Model 3持續熱銷 第二季台灣掛牌突破2,200輛

Tesla Model 3今年第一季以近2,300輛新車掛牌刷新台灣電動車單季掛牌紀錄，本季度延續銷售熱度，截至今日已超過2,200輛新車交付，相較去年第二季同期成長超過35%。Tesla也於日前宣布台灣Model 3 Performance車型升級為全新20吋Überturbine輪圈，性能與駕駛體驗再提升，新車也將於第三季抵台交付。

Tesla今年5月釋出最新影響力報告，在2021年，Tesla全球車主與客戶一共協助減少了840萬公噸二氧化碳排放，加速全球轉向永續能源的發展。除此之外，在過去的十年間，由Tesla太陽能板產生的電力已超過所有Tesla車輛與工廠的電力消耗。

影響力報告中也指出，根據統計，2021年，在駕駛人使用 Tesla Autopilot自動輔助駕駛系統的條件下，平均每行駛百萬英里發生0.22起事故，相比美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)最新資料顯示，在美國每行駛百萬英里則會發生1.81起汽車交通事故，顯示持續更新與進步的Autopilot自動輔助駕駛系統能成功輔助Tesla車主因應駕駛情況中最繁忙的環節。

此外，Tesla持續設計和製造高度整合的運輸交通生態系統，串聯太陽能板、儲能設備、能源管理系統、電池，以及軟硬體整合的電動車，透過創造可帶來巨大影響力的各種產品，盡可能實現最大的環境效益。