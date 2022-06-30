快訊

核一廠2號機今傳起動變壓器跳脫 原能會：無核安疑慮

黃珊珊吸綠票！綠營人士：民進黨「捧黃抑蔣」策略失靈

蘆洲唯一肯德基營業到今晚10時 網哭：跟童年說再見

特斯拉Model 3持續熱銷 第二季台灣掛牌突破2,200輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Tesla Model 3今年第一季以近2,300輛新車掛牌刷新台灣電動車單季掛牌紀錄，本季度延續銷售熱度，截至今日已超過2,200輛新車交付，相較去年第二季同期成長超過35%。Tesla也於日前宣布台灣Model 3 Performance車型升級為全新20吋Überturbine輪圈，性能與駕駛體驗再提升，新車也將於第三季抵台交付。

Tesla今年5月釋出最新影響力報告，在2021年，Tesla全球車主與客戶一共協助減少了840萬公噸二氧化碳排放，加速全球轉向永續能源的發展。除此之外，在過去的十年間，由Tesla太陽能板產生的電力已超過所有Tesla車輛與工廠的電力消耗。

影響力報告中也指出，根據統計，2021年，在駕駛人使用 Tesla Autopilot自動輔助駕駛系統的條件下，平均每行駛百萬英里發生0.22起事故，相比美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)最新資料顯示，在美國每行駛百萬英里則會發生1.81起汽車交通事故，顯示持續更新與進步的Autopilot自動輔助駕駛系統能成功輔助Tesla車主因應駕駛情況中最繁忙的環節。

此外，Tesla持續設計和製造高度整合的運輸交通生態系統，串聯太陽能板、儲能設備、能源管理系統、電池，以及軟硬體整合的電動車，透過創造可帶來巨大影響力的各種產品，盡可能實現最大的環境效益。

Tesla 太陽能 新車

延伸閱讀

福斯訂三年計畫 喊超車特斯拉

特斯拉維修費比一般車高27% 原因出在哪裡？

特斯拉Model 3 Performance升級20吋圈＋P Zero胎，即日起台灣開放訂購

童子賢「不見兔子不撒鷹」北美設廠看好商機！和碩轉攻車用領域靠特斯拉衝毛利率

相關新聞

300億擴大租金補貼明上路 10月3日就可領到錢

行政院內政部今（30）日舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，內政部長徐國勇表示，此案經行政院已核定為4年...

300億租金補貼上路！如何申請？八大重點租戶房東必看

為紓解全台房租高漲，行政院3月底拍板「300億元中央擴大租金補貼專案」。7月1日起開放申請，補貼每戶每月最高2000元到...

台灣命根子！謝金河以南韓為殷鑑 籲「1產業守不住」就慘了：兩岸不用打就敗了

半導體產業才是台灣的命根子！

特斯拉Model 3持續熱銷 第二季台灣掛牌突破2,200輛

Tesla Model 3今年第一季以近2,300輛新車掛牌刷新台灣電動車單季掛牌紀錄，本季度延續銷售熱度，截至今日已超...

白話財經 EP65｜日圓貶不停 想為出國做準備如何不吃虧？

日本旅遊正邁向逐步解禁，近年憋了很久的國人也蠢蠢欲動，看到近期不斷跳水的日圓匯率，更是忍不住想出手。到底換匯如何掌握時機？有什麼技巧可以省更多？

300億元租金補貼明上路 蘇揆揭五大亮點！50萬租戶受惠

為紓解全台房租高漲，行政院3月底拍板「300億元中央擴大租金補貼專案」。7月1日起開放申請，預估受惠人數達50萬戶。行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。