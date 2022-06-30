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遠東新三大營運亮眼 遠東通訊園區7000坪住宅案將開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東集團董事長徐旭東今日主持遠東新股東會。圖/嚴雅芳攝影
遠東集團董事長徐旭東今日主持遠東新股東會。圖/嚴雅芳攝影

遠東新（1402）今（30）日舉辦股東會，董事長徐旭東說，投資人可能只知道遠東新的生產事業，但遠東新涵蓋三大塊，包括生產、投資事業、土地開發，在台灣持有57萬坪土地，現階段開發重點在「台北遠東通訊園區」，7000坪住宅建案今年將進入銷售階段，「我也不急著賣，太多現金也是個問題」，另外，內壢紡織廠土地變更開發案會是下一個發展重點，涵蓋住宅、商業、醫療及公共設施用地。

徐旭東表示，今年是挑戰的一年，每個人受到的影響都很大，更考驗企業的判斷能力。遠東新走向綠色行業，聚焦開發綠色環保、高端車材與醫療衛材等尖端產品，並持續開創更多應用，包括打入電動車龍頭Tesla供應鏈，提供安全氣囊紗線，也將聚酯應用在風力發電機葉片。

遠東新生產基地橫跨美國、中國大陸、越南、台灣、日本、東南亞等地區，掌握越南經貿優勢，已建置從固聚酯粒到短纖、織染、成衣一貫化生產體系，聚酯長纖、再生聚酯新產能將於今年開出；並看準美國內需市場與低廉原料及能源成本優勢，陸續建立固聚酯粒與再生聚酯工廠，目前正興建美洲最大PTA與PET一貫化廠，持續擴大營運規模。

遠東新副董事長席家宜表示，遠東新投資策略主要有兩個方向，聚焦在有市場的地方或有能源的地方，美國市場比較特別，既有能源又有市場，但投資難度也高，目前遠東新聚脂在美國市占率15-18%，目標希望成長到20-25%。

在土地資產方面，遠東新主要集中於北部精華地段，現階段開發重點為「台北遠東通訊園區」，園區內高級住宅大樓專二B預計今年第4季進入銷售階段，可創造可觀住宅銷售收益。該園區內研發大樓相繼啟用，吸引國際一流企業進駐，其中Google已入駐TPKD研發大樓，是其美國境外最大硬體研發基地，興建中的TPKE研發大樓則由國際知名公司承租，未來隨著各項建案陸續完工，將創造更高的租金報酬。

此外，原內壢紡織廠3萬坪土地開發案，土地變更案已獲地方政府審議通過，將打造為結合藝文、住宅、商業、醫療的優質生活園區，同時鄰近學校及火車站，除了帶動區域經濟繁榮，也具備潛在開發利益。

在轉投資方面，目前遠東集團於兩岸上市公司合計9家，總資產達3兆元，以目前投資集團上市公司股價計算，總持股市值超過1,700億元，較帳面成本增加約1.1倍，潛在利益約900億元，換算每股淨值增加17.0元，帶來可觀增值空間。

遠東新 美國

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