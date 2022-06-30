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掌握美股買點指標： 美公債殖利率回穩、本益比修正

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

升息、通膨及俄烏戰爭多重影響，投資人如何因應？永豐金證券策略分析師陳泓睿分析表示，升息預期影響風險資產定價混亂，股債市震盪，美國公債殖利率是投資人可以觀察的重要指標，在公債殖利率回穩後，股市的非理性殺盤也會冷靜，低點訊號可能出現，加上美股本益明顯修正，會有不錯的買點出現。

美國公債殖利率被市場視為無風險利率，也是各種資產定價的基石。陳泓睿指出，目前美國十年期公債殖利率已經來到3%以上的位置，代表市場已經充分反應FED升息12~14碼的預期；美國通膨可能在第2季觸頂，若是下半年出現明顯下滑的走勢，隨著FED逐次升息，過火的消費與就業市場會受到一些壓抑。

陳泓睿說，今年1~2月美股回檔反應當時市場對FED今年升息8~10碼的預期，因此美國十年期公債殖利率從3月初1.66%，彈升到3月底的2.5%，標普500指數同期從4157點一路走高到4637點，但4月開始，在超過市場預期的鷹派加速緊縮升息的氛圍下，公債殖利率繼續走高，衝擊風險性資產定價困難，造成股債齊跌。

代表一般投資人的AAII 散戶投資人情緒指數看空的比例持續超過50，陳泓睿說，這顯示超過一半的投資人對未來感到悲觀，美林美銀經理人調查報告顯示，目前基金經理人持有現金水位創911以來新高，配置也相對保守，若未來升息、通膨、戰爭等因素逐漸明朗消退，回補買盤可望帶來資金動能。

以S&P500企業第1季獲利來看，其中超過77%高於分析師預估，高於2002年以來的平均，顯示美國企業獲利動能強勁。陳泓睿分析表示，股價近期持續修正，過去90天，S&P500指數的預估本益比向下修正速度是近15年來最快，甚至超越雷曼、新冠疫情爆發時期，在獲利成長的支撐下，股市評價已偏低，投資價值逐漸浮現。

陳泓睿表示，美股本益比已經跌破10年均值，而2022年S&P500指數獲利預估仍可正成長，加上PEC核心通膨數據如果能在第3季過後開始下降，投資人對於通膨下滑的預期將升高，聯準會就有可能在年尾放緩升息的腳步，先前受通膨壓抑的股市評價也就有機會回升，過去流出股市的資金將會逐漸回籠，為股市帶來支撐，所以此時是準備逢低布局的好時機，建議投資人可先觀察分批買進，運用豐存股平台持續扣款累積股數是很好的策略，除了S&P500指數及NASDAQ指數ETF，積極的投資人也可留意槓桿型的ETF，跌深後下半年美股有機會出現反攻行情。圖:近期美國十年期公債殖利率走勢與S&P500相對位置。

散戶投資人 升息 美國

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