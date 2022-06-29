「殭屍展人比鬼多」央行也玩時事梗：殭屍企業更是充斥全球

中央銀行也玩起時事梗！央行今（29）日在粉絲專頁上貼文指出，「最近，殭屍展是最夯的話題，不過看展的人比鬼還多，而全球更是充斥著殭屍企業（zombie firm）。」

央行表示，一般所謂的殭屍企業，是指企業因經營不善而負債累累，但仍能仰賴金融機構與資本市場提供的廉價資金，甚或政府的財務支持，而得以躲過倒閉的命運，繼續苟延殘喘。這些企業如同恐怖電影中的吸血殭屍，因而被稱為殭屍企業。不過，學術界對於殭屍企業的定義並無一致標準。

1990年代前半，日本經濟泡沫破裂後，體質虛弱的日本銀行業卻仍持續貸款給那些無力償還債務的企業，殭屍企業因此興起。全球金融危機後，主要先進經濟體央行採極寬鬆的貨幣政策，廉價信用自此讓殭屍企業的「地盤」迅速從日本擴散至全球。

國際清算銀行（BIS）研究人員於今(2022)年1月曾發布研究報告，將殭屍企業定義為成立超過10年，且利息覆蓋比率（Interest Coverage Ratio, ICR）連續三年小於1，亦即稅前息前盈餘（EBIT）小於利息支出的企業。BIS報告觀察2,179家日本企業在2004~2015年的資本結構與投資決策，結果發現日本殭屍企業的比重高達16%。

報告指出，在寬鬆性貨幣政策之下，體質健全的企業會利用較低的期限溢酬（term premium）來增加投資，並透過手中持有的現金來買回庫藏股（share buyback）；體質脆弱的企業則會進行財務重組，亦即利用較低的長期殖利率進行再融資。這些殭屍企業，基本上用長期負債取代短期負債，讓自身可以在不增加投資的情況下，利用較低的長期殖利率而存活。也就是說，在一個殭屍企業充斥的經濟體中，非傳統性貨幣政策對企業投資的影響可能遞減。

如今，新冠肺炎（COVID-19）疫情籠罩全球，日本政府對受創的企業大力支援，使得日本去(2021)年企業倒閉家數降至6,015家，較2020年減少23%，創下1966年以來最低水準。有論者認為，日本政府的援助措施延長了殭屍企業的壽命，恐阻礙日本的經濟成長。東京大學教授植田健一也警告，殭屍企業讓勞動力留在低生產力之處，資本則未被引導至需要的成長領域，價格水準甚至可能因業界競爭而下降；因此，日本政府應該讓銀行自行決定支持哪些企業，而不是全面援助。國際貨幣基金（IMF）於本年1月發布的「第四條磋商」（Article IV Consultations）聲明稿中指出，日本央行（BoJ）近期決定將援助重點放在中小企業上，應有助於防止新的殭屍企業出現。

美國方面，根據美國聯準會經濟學家於上年7月發布的研究報告，2015~2019年美國約10%的上市公司、5%的私營公司為殭屍企業。該報告將殭屍企業定義為槓桿比率（Leverage Ratio, LR）高於樣本年中位數、ICR小於1，且前3年實際銷售額成長率為負值的企業，亦即無力償債、成長前景低迷的企業。儘管新冠肺炎疫情導致經濟嚴重衰退，美國2020年的殭屍企業占比不到10%，且主要集中在製造業及零售業。

過去的學術文獻指出，體質虛弱的銀行業是促使殭屍企業出現並生存的關鍵因素；這些銀行因擔憂企業倒閉而被迫認列損失，乾脆繼續提供信用給無利可圖的企業。不過，美國聯準會報告指出，有別於日本、歐洲銀行業的作法，美國銀行業並未以優惠條件向殭屍企業提供信用，故美國殭屍企業的占比並不會太大。