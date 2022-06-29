強制碳盤查對象將擴增至600家 業者憂查驗量能不足

環保署擬擴大強制碳盤查對象，今（29）日舉行修法研商會，氣候變遷辦公室主任、環保署環管處長蔡玲儀表示，新增第二批強制碳盤查對象，初估約300多家，加上現行第一批排碳大戶的287家，合計有600多家。對於業界擔憂盤查量能不足，蔡玲儀表示，將透過擴增人力、簡化程序兩招，避免查驗成為業者負擔。

環保署今年5月預告新增第二批應盤查登錄溫室氣體排放量排放源，針對製程的「直接排碳」與用電的「間接排碳」合計達2.5萬噸的製造業，列入強制碳盤查對象，也就是說，製程使用化石燃料較少、但用電量甚鉅的製造業，也將被列入「排碳大戶」，主要以電子零組件為主。

蔡玲儀表示，新增的第二批盤查登錄對象，初步掌握約有300家，加上目前第一批排碳大戶的287家，未來強制盤查登錄對象將擴增到600家左右，環保署預計下半年會發出通知，建議可能達到門檻的事業，先進行試算，若確認屬第二批對象，明年8月31日前將必須完成盤查登錄。

工業局代表今日在研商會表示，環保署公告第二批事業，對象擴增，但碳盤查的查驗機構僅七家，量能是否足夠？

蔡玲儀表示，未來會與經濟部持續合作協助業者，也會增加查驗機構人力，提升量能，另外現在環保署也在與查驗機構討論，如何在執行查驗程序更為簡明扼要，避免查驗變成業者負擔。

另外工業局代表也指出，目前自願抵換專案排除第一批應盤查登錄對象，未來第二批納入對象是否也會比照第一批，被排除在外？

蔡玲儀回應，現行溫室氣體抵換專案辦法，是針對「自願減量」執行後，可向環保署申請「減量額度」（類似碳權），針對強制盤查的第一批、287家廠家，確實無法申請自願減量額度，但新增第二批目前仍可適用，並未被排除在外。

至於未來是否會讓第一批對象可恢復參與自願減量？蔡玲儀表示，目前溫室氣體減量及管理法正在修法，未來會針對自願減量作法再討論。

會中也有業者關注，新增第二批對象與碳費徵收對象的關聯性？蔡玲儀表示，環保署最快2024年啟動碳費，將採分階段實施，第一階段徵收對象仍在討論中，「要盤查不等於要徵收碳費。」業者可先不用擔心。

蔡玲儀表示，盤查是減碳的基本功，擴大盤查對象是希望協助企業掌握排放來源，看哪些地方可節能、節電，進一步減碳，環保署也會和經濟部合作，避免盤查成為業者負擔。