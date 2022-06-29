快訊

台大、北醫夫妻檔教授洩密技術長達10年 調查局搜索約談12人

7月15日起國旅住宿最高補助1300元 申請方式出爐

氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強制碳盤查對象將擴增至600家 業者憂查驗量能不足

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
環保署擬擴大強制碳盤查對象。圖／聯合報系資料照片
環保署擬擴大強制碳盤查對象。圖／聯合報系資料照片

環保署擬擴大強制碳盤查對象，今（29）日舉行修法研商會，氣候變遷辦公室主任、環保署環管處長蔡玲儀表示，新增第二批強制碳盤查對象，初估約300多家，加上現行第一批排碳大戶的287家，合計有600多家。對於業界擔憂盤查量能不足，蔡玲儀表示，將透過擴增人力、簡化程序兩招，避免查驗成為業者負擔。

環保署今年5月預告新增第二批應盤查登錄溫室氣體排放量排放源，針對製程的「直接排碳」與用電的「間接排碳」合計達2.5萬噸的製造業，列入強制碳盤查對象，也就是說，製程使用化石燃料較少、但用電量甚鉅的製造業，也將被列入「排碳大戶」，主要以電子零組件為主。

蔡玲儀表示，新增的第二批盤查登錄對象，初步掌握約有300家，加上目前第一批排碳大戶的287家，未來強制盤查登錄對象將擴增到600家左右，環保署預計下半年會發出通知，建議可能達到門檻的事業，先進行試算，若確認屬第二批對象，明年8月31日前將必須完成盤查登錄。

工業局代表今日在研商會表示，環保署公告第二批事業，對象擴增，但碳盤查的查驗機構僅七家，量能是否足夠？

蔡玲儀表示，未來會與經濟部持續合作協助業者，也會增加查驗機構人力，提升量能，另外現在環保署也在與查驗機構討論，如何在執行查驗程序更為簡明扼要，避免查驗變成業者負擔。

另外工業局代表也指出，目前自願抵換專案排除第一批應盤查登錄對象，未來第二批納入對象是否也會比照第一批，被排除在外？

蔡玲儀回應，現行溫室氣體抵換專案辦法，是針對「自願減量」執行後，可向環保署申請「減量額度」（類似碳權），針對強制盤查的第一批、287家廠家，確實無法申請自願減量額度，但新增第二批目前仍可適用，並未被排除在外。

至於未來是否會讓第一批對象可恢復參與自願減量？蔡玲儀表示，目前溫室氣體減量及管理法正在修法，未來會針對自願減量作法再討論。

會中也有業者關注，新增第二批對象與碳費徵收對象的關聯性？蔡玲儀表示，環保署最快2024年啟動碳費，將採分階段實施，第一階段徵收對象仍在討論中，「要盤查不等於要徵收碳費。」業者可先不用擔心。

蔡玲儀表示，盤查是減碳的基本功，擴大盤查對象是希望協助企業掌握排放來源，看哪些地方可節能、節電，進一步減碳，環保署也會和經濟部合作，避免盤查成為業者負擔。

環保 工業局 經濟部 減碳

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

7月起全台2萬家店自備杯5元優惠 這2家加碼到7元、10元

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

政院「向海致敬」2年 海岸線釣點大解禁

相關新聞

強制碳盤查對象將擴增至600家 業者憂查驗量能不足

環保署擬擴大強制碳盤查對象，今（29）日舉行修法研商會，氣候變遷辦公室主任、環保署環管處長蔡玲儀表示，新增第二批強制碳盤...

大同增設執行長拚發股利 新一輪人事能撐過明年改選？

「大股東壓力應很大吧，快三年了還交不出成績怎麼辦？」6月14日大同股東會上，不少股東質疑董事長王光祥經營成績，王除了宣布辭去三圓建設董事長，專心拚大同，也親自操刀新一波人事與組織改組。包括找來「跨界跨很大、改造過百年企業」的前永豐餘控股總經理蔡維力擔任執行長兼總經理，雖因走馬換將頻率頗高，引發市場議論，但新的戰鬥團隊力拚明年六月股東會改選時能發出股利、繳出好成績。

港府修法擺脫免稅天堂 會計師提醒台商超前部署

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理鮑敦川指出，港府已提出草案，打算針對四類來自海外的被動所得，包括股利、利息、處分...

勿使移工從事許可以外之工作 違者最高可罰15萬元

近來屢次接獲民眾檢舉雇主指派所聘僱移工，從事與原許可目的不符的工作。台北市勞動局局長陳信瑜表示，依規定雇主原則上只能使移...

電信新時代／5G開台2年有雙重挑戰 「兩小」業者為何只能被併退場？

5G開台即將滿2年，小型電信商還沒機會迎來春暖花開的好日子，就因為過不去財務寒冬、左支右絀，而決定退出市場。台灣5G即將在7月1日邁入第三個年頭，接下來的這一年，電信業將面臨哪些挑戰？

丁學文專欄／聯準會都不演了 經濟衰退的悲觀情緒正在籠罩市場

6月22日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾出席美國眾議院金融服務委員會，發表半年一度的經濟證詞，他在答詢時坦言，Fed確實可能把利率提高到足以導致經濟衰退的程度，這是他至今為止對升息將引發衰退最明確的表態。事實上，自從6月15日，Fed宣布升息3碼以來，市場就已經陷入錯亂的局面。而6月17日，全球大型企業聯合會（Conference Board）公布的最新報告更明白揭示：全球高達六成的CEO相信經濟衰退危機正在逼近或已經到來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。