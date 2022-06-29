新穎生醫跨足POCT市場 重啟FDA送件申請

新穎生醫（6810）今（29）日召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表與虧損撥補，以及通過修改公司章程、股東會議事規則等議案，並完成一席董事與一席獨立董事補選，分別由許長禮、施汎泉出任。新穎生醫董事長曾錙翎表示，今年將採體外檢測試劑（IVD）與研究用試劑（RUO）雙軌並進，加速拓展全球通路，同時發展定點照護（POCT）產品，推升營收翻倍成長。

新穎生醫去年持續加深創新型DNlite-IVD103產品的推廣，該產品是全球第一個應用於精準管理與預防糖尿病腎病變（DKD）腎功能快速惡化的檢測試劑，2020年先後取得歐盟、馬來西亞的上市許可，並陸續與當地代理商簽約，完成多國布局，因新冠疫情爆發致使推廣進度受到影響，但公司持續與各地醫界意見領䄂進行專案合作，延展相關適症的臨床研究與跨國驗證，針對腎移植、急性腎損傷等也同樣具有精準診斷與風險評估的潛在價值，可應用早期診斷與預後監控，進而成為腎病預防與照顧的醫療指引。

曾錙翎表示，隨著疫情和緩，短期將鎖定研究用及歐盟與馬來西亞逾三分之一的私人醫療通路，透過各地經銷夥伴衝刺業績，今年營收可望展現爆發性成長，明年力拼損益兩平。其中，馬來西亞獨家經銷商BioMed已經掌握幾家醫學中心醫檢實驗室訂單，預計能在今年開始有穩定長期的訂單，初期需求約每月100-200套組，目前正協助其完成自動化機台操作後開始出貨。

展望未來，曾錙翎表示，在DNlite-IVD103已經取得上市許可的歐盟與馬來西亞，會持續布建經銷通路；針對尚未取證的美國、日本等地市場，以LDTs檢測服務與研究用RUO測試市場水溫；至於台灣食品藥物管理署（TFDA）的查驗登記則正在審查中。此外，美國FDA在今年6月1日宣佈恢復接受非新冠產品的送件前溝通，公司將會積極與法規顧問配合，預計以擴大適應症的應用重啟美國法規認證，以及其他市場的送件申請。