香港列四類海外被動所得 將緊縮離岸免稅機制

香港稅制較為寬鬆，長久以來成為台商海外布局或規劃海外資產時的首選。然而，在當前國際租稅趨勢下，其稅制過於寬鬆，特別是針對「離岸所得」及「資本利得」免稅，使香港成為眾矢之的。2021年10月，歐盟即因香港「離岸所得」免稅導致「雙重不徵稅」，再次將香港列入稅務不合作灰名單。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理鮑敦川今（29）日指出，港府已提出草案，打算針對四類來自海外的被動所得，包括股利、利息、處分股權利得及無形資產相關所得，緊縮「離岸所得」免稅機制。具體來說，四類離岸所得將不再自動免稅，需要符合若干實質性或反避稅要件，方能取得免稅資格。

以香港公司處分海外子公司股權為例，在過去，援引「離岸所得」及「資本利得」兩個原則，幾乎可直接判斷豁免徵稅，如前述新法通過，自2023年起，還需要額外符合下列兩要件之一，方能主張免稅，一、符合營運實質要件，香港公司在港需有相稱於其營業範圍的營運實質，包括合適規模的僱員及在港支出。二、參與免稅要件：對海外子公司持股不少於5%，且該海外子公司所得組成中，被動所得不超過50%，但若轉讓所得在海外名目稅率低於15%、或相關安排無節稅以外的合理目的等，則例外仍需回歸營運實質要件判斷。

前述原則下，如未來臺商透過香港公司處分大陸子公司股權，即使持股不少於5%等參與免稅要件均符合，但因相關轉讓所得在中國大陸徵稅率僅10%，低於15%，仍可能需回頭檢視香港公司實質性，如該香港公司仍是空殼，相關所得在港將不再免稅，需計入課稅所得額徵利得稅。

另一方面，草案納入以「關聯方法(Nexus Approach) 」來設算並評估離岸「無形資產所得」徵免稅比例的機制，使離岸「無形資產所得」免稅條件也大幅度縮緊；依該草案，鮑敦川提醒，有機會設算免稅比例的離岸「無形資產所得」，將僅限於專利權或技術等相關所得。商標或著作權等行銷型無形資產，相關所得不再有免稅空間。另外， 即使是專利權或技術相關所得，在關聯方法下，也要按在港研發費用與全部IP相關費用的比例計算應免稅比，想取得免稅待遇，難上加難。

鮑敦川指出，台商經常透過香港投資中國大陸，遊戲業者、跨境電商、生技業者在港進行交易布局的情形也非常普遍，近幾年開曼群島等租稅天堂引進經濟實質法、各國金融機構強化共同申報準則要求，不少台商將金融帳戶轉往香港，本次修法明確揭示了港府接軌國際、擺脫避稅港惡名的決心，如通過，將對台商在港布局造成不小衝擊，提醒台商務必儘快評估、預作妥善因應。