暑假將至 老闆僱用工讀生小心違法地雷

阿飛經營餐飲店最近人手不足忙不過來，剛好暑假將至，想藉這機會找暑期工讀生（部分工時勞工），但擔心不熟悉勞工法律，深怕踩到違法地雷，相當苦惱。台北市勞動局局長陳信瑜表示，像阿飛一樣的中小企業老闆不用再擔心，台北市有提供「勞條健檢師」免費輔導雇主勞動法令的服務，阿飛可以申請這項服務，瞭解勞動法令。

陳信瑜指出，中小企業僱用部分工時勞工，常因不懂勞動法令，常發生給付時薪低於基本工資(2022年法定基本工資時薪：168元)、未給付加班費及國定假日出勤工資、未排定勞工一例一休，或未依法置備出勤紀錄至分鐘等違法情形，容易導致勞資糾紛，誤觸違法地雷，甚至會被處新台幣2萬元至100萬元。陳信瑜補充，有僱用部分工時勞工的老闆，可以先參考勞動部公布之《僱用部分時間工作勞工應行注意事項》，對法令有初步認識。

陳信瑜強調，中小企業老闆想要瞭解勞動相關法令或有疑問，北市勞條健檢師是很好的幫手，只要登記地或勞工工作地位於台北市皆可提出申請，勞條健檢師即可親至事業單位現場，免費為事業單位勞工管理制度進行個案健檢，並針對雇主的疑問進行說明及解答。

有需要的事業單位可直接至「台北市民服務大平臺」提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，也可以用傳真、郵寄等管道提出申請；如有勞資爭議調解程序或勞動檢查案件進行，「勞條健檢師」輔導服務將暫緩實施，待調解或檢查案件結束後，將再擇期安排輔導。