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廢核導致電價大漲？王美花駁：核電國家漲比台灣多

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部日前宣布台灣平均電價調漲8.4%，產業用戶更是大漲15%，讓許多工業代表及國民黨認為，台灣應該回歸使用核電。經濟部長王美花今（29）日受訪時反駁，電價調漲是全球性問題，並指美國、日本、歐盟、法國及英國等都是使用核電國家，「那他們的電價漲的比台灣還要更多。」

面對提問，王美花出席2022今周刊「台灣大未來 國際高峰會」率先針對「台灣的能源政策有錯誤」政治語言進行說明。

他說，台灣是因為這波能源成本大漲去調整電價，且台灣也不是現在就去廢核，但是因為新北市政府不讓中央政府興建乾式貯存，所以核二1號機去年必須停止運作，「如果中央跟地方沒有合作，那這個也是沒有辦法去解決問題。」

他說，對於產業用電大戶漲幅較多，主因是為了避免台電虧損擴大，而目前只是反映成本讓電價合理化。他說，很多企業主都清楚，台灣電價是全世界數一數二的低，當然一次漲15%超乎很多產業預期，但是不這樣調整，到年底台電的財務會有非常大的一個危機。

至於民生用電還有小商家選擇不調整，原因是前陣子還有疫情，現在仍在復甦階段，對小商家才比較多考量，讓大家可以在兼顧這樣的一個發展跟兼顧穩定物價的情況之下。

那考量到台電的經營狀況，是否明年還會再調漲民生電價？王美花說，未來還會滾動檢討，會再看整個國際原料成本及國內狀況，將會綜合考量。

電價 電費

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