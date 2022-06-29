談美台貿易倡議 戴琪：探索具體方式強化雙邊關係

台美21世紀貿易倡議就在6月27日晚間開啟首次談判會議，雖說在這次的會議恐怕還不會有什麼實質上的內容產生，但如果從先前所公布的11項議題上來看，再加上目前台灣與美國之間的互動交流是有越來越深化的傾向，持續不斷地深化雙邊經貿關係之下，對於台灣真的是百利無一害嗎？台灣接下來將會面臨到那些挑戰呢？

2022-06-28 23:04