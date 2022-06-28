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勞資再過招！基本工資工作小組會議討論通膨

經濟日報／ 記者江睿智／即時報導
通膨示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影
通膨示意圖。報系資料照／記者杜建重攝影

勞動部每季都會邀集勞資政學四方召開基本工資工作小組會議，今年第2季工作小組會議明（29）日登場，將就當前經濟情勢交換意見，預期將聚焦在通膨議題上。勞動部並盼凝聚今年第3季基本工會審議會何時召開共識。

經濟部日前才決議調整電價8.4%，緊接著明年基本工資調升議題登場。蔡總統日前已公開表示，調高基本工資將有一貫性且連續性的做法，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能持續往上調升。勞動部也回應，「總統的關心」，相信基本工資審議委員都會了解。外界解讀，官方已在蘊釀調升氛圍。

29日基本工資工作小組會議將由勞動部長許銘春主持。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，勞資政學四方依慣例就今年上半年經濟社會指標變化進行討論，包括外界關切消費者物價指數（CPI）、躉售物價指數（WPI）、生產者物價指數（PPI）等數據進行討論。

中央銀行日前已宣布升息半碼，存款準備率升一碼，並上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83%及2.42%。央行並下修今年國內經濟成長率預測值為3.75%，「保4」希望破滅。此外，全球通膨引發需求緊縮，也是工商團體關切的重點。

主計總處4月底上修今年全年消費者物價指數（CPI）年增率為2.67%，今年全年經濟成長率則下修至3.91%。外界預期，明年基本工資調幅將會十足反映CPI的增幅。

依慣例基本工資審議委員會都是在每年8月舉行，黃維琛說，這次工作小組會議也希望凝聚勞資雙方可以開會時間，但也強調，還是會先以各界的意見進行討論。他並強調，明年基本工資是否調漲要由第3季召開的基本工資審議委員會討論。

基本工資 消費者物價指數 勞動部

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