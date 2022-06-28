勤業眾信 舉辦2022卓越管理企業評選

勤業眾信聯合會計師事務所今（28）日舉辦2022「卓越管理企業」評選，勤業眾信指出，台灣是以民營企業為經濟發展主體，進而孵化眾多隱形冠軍的市場，建議企業領導人應定期梳理自身企業的管理策略與執行效能，特別在多變的環境中更需慢下腳步，超前部署「有序傳承」之道，沉著地帶領企業穩健前行，邁向「永續未來」。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，私人暨家族企業始終扮演著台灣經濟發展的重要支柱，隨著永續發展ESG的觀念日益受到重視，企業在自身利益下如何回饋並善盡社會責任，儼然已成為台灣家族企業的不容忽視的課題，特別在台灣經歷去年的三級警戒到今年的疫情高峰，產業與供應鏈皆受到嚴重衝擊，如何在眼前的危機下讓家族企業加入創新思維去沿襲企業文化的精髓與價值，並同時運用數位化科技分析多變的市場因素，在「傳承」與「轉型」兩者之間保持平衡與彈性。

勤業眾信期許，能成為私人暨家族企業全方位的專屬顧問與合作夥伴，協助客戶在實踐發展目標的過程中維持成長動能，並確保財富與價值的世代傳承。

勤業眾信聯合會計師事務所私人暨家族企業服務（Deloitte Private）負責人李紹平資深執行副總經理表示，在「卓越管理企業」評選過程中，勤業眾信觀察到，企業的共享價值、願景與文化，是奠定台灣隱形冠軍商業模式與管理建構之基礎。

本屆得獎企業對經營模式與人才培育皆投入豐富資源，同時，善於應用制度化管理工具，釐清各事業體定位與關鍵策略主軸，以及財務績效與投資成果，助使經營團隊更有效地推動營運規模成長，在疫情的衝擊下保持韌性、處變不驚、永續成長。李紹平建議，在國際情勢走向較不明朗的情況下，企業領導人更應審慎檢視未來藍圖與傳承規畫，並定期進行風險評估以確保組織效能與營運作業活動的穩定擴張。