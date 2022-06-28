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台泥張安平：漲電價對或不對？要先問能源效率是否做好

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）董事長張安平今（28）日表示，政府調漲電價是否合理？這不是一道是非題，而是作文題，對台泥而言，這次政府宣布調漲電價，將造成接近1億元的影響，對公司營運當然有影響，但是應該要問自己的能源效率是否可跟世界匹敵。

張安平董事長出席「台灣董事學會年會」活動，被問到會不會覺得調漲幅度太高？張安平表示，這不是是非題，產業界要問自己的能源效率，能否跟世界匹敵。

張安平說，這次調漲15%的電價對台泥確實影響很大，預估會多出近上億元開銷，對公司的營運也有一定影響。尤其夏季電價調漲後，具體的影響有多大，目前還無法得知。

但是張安平表示，以國家而言，應該要看我們的能源結構是不是足以讓產業繼續發展；對產業界來說也要看是何種產業會造成不同的影響，有些短期無法吃得下來，有些沒問題。產業自己要問能源效率夠不夠，不夠的話，政府不可能永遠保護，要自己想辦法提升效率。

他表示，能源成本高漲不是台灣的問題，而是世界的問題，若從全世界角度來本看，業界永遠跑不掉，以台泥來說，過去不只推動綠能也注重能源效率，可與世界上的水泥同業競爭。

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