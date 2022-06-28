晶華夏日美國節 推雙語共學課程及星空營火派對

搶攻暑假國旅住房商機並打造類出國體驗，晶華酒店以7月4日美國國慶為活動主軸，即日起至7月31日於既有的郵輪式度假專案中加入美式夏令營隊元素，打造「夏日美國節」，並推出兩款住房專案，第一款是全家一同享受「吃、喝、玩、樂、學」全包式住宿禮遇的「夏日美國樂遊航程」，房客可參加全台北市第一也是唯一的頂樓泳池畔營火派對，第二款則是主打暢飲啤酒、大啖肋排的「BBQ炭烤「美」食啤酒假期」，每人每晚1,745元起即可入住，官網訂房加購高鐵，再享75折優惠。

配合「晶華夏日美國節」，郵輪管家們精心策畫出「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，於活動中加入許多歡度美國國慶日的方案，其中最受矚目的就是每天晚間在頂樓露天泳池畔舉辦的「城市星空營火派對」，邀請大小朋友以紅、白、藍三色為穿搭主題，一同在營火旁烤棉花糖、製作美式超人氣露營點心「S’more烤棉花糖巧克力夾心餅」，度過最具甜蜜的夜晚。共學課程中也加入以中英雙語授課的小小甜點大廚—手作杯子蛋糕、小小紳士淑女—西餐禮儀…等課程，培養孩子國際觀、激發創意並培養生活禮儀。

晶華酒店今年也攜手英語教育產業龍頭「敦煌教育集團」打造親子共讀專區，全家人可以在「童話森林遊戲室」內閱讀近百本精裝書、遊戲書以及繪本。專案房客可自7月5日起至8月20日期間，獨享最適合親子共學英語的限量套書優惠，讓融入美語的暑假更顯精采。

晶華「夏日美國樂遊航程」郵輪式度假體驗住房專案，兩人成行、三天兩夜每人每晚2,990元，兩天一夜則為3,990元，每房另贈兩位6歲以下孩童住宿免費。房價包含上述活動內容以及柏麗廳自助早餐，還可以無限享用全天候輕食飲品，退房時更能把全新的兒童帳篷帶回家。