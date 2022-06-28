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雲豹能源聚焦太陽能、離岸風電等五大成長動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
雲豹能源董事長賴勁麟（右）及總經理趙書閔今日主持股東會，今年營收聚焦太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能、水處理等五大成長動能。圖/雲豹能源提供
雲豹能源董事長賴勁麟（右）及總經理趙書閔今日主持股東會，今年營收聚焦太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能、水處理等五大成長動能。圖/雲豹能源提供

雲豹能源今日舉行召開股東會，會中通過去年營運及財務報告、盈餘分配案等，並展現今年公司營收五大成長引擎，包括太陽光電、離岸風電、售電平台、儲能、水處理，持續擴大企業版圖。

雲豹能源董事長賴勁麟表示，碳中和、永續能源將是未來十年全球趨勢，綠能產業潛力無窮，雲豹能源不僅全力強化企業ESG，更積極開發再生能源發電新樣態，提高台灣綠電供給。

雲豹能源去年合併營收創下歷史新高，達21.55億元，年增919%，成長原因除原持有電廠的發電收入及再生能源開發收入增加外，主因為去年底認列台南北門漁電共生123MW（百萬瓦 ）戶外案場之工程收入，以及投資儲能子公司台普威、水處理子公司煒盛的營收挹注；合併稅後純益2.3億元，年增26%，每股純益2.3元。

另外，雲豹能源投資的儲能案場也將於下半年動工，同時，煒盛持續參與汙水處理廠案件投標，截至5月底，今年累計營收已達17.24億元，年增898%，接下來，將朝沼氣、地熱等方向評估，拓展再生能源，並計畫上市。

營收 再生能源 太陽光電

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