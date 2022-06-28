高軟二期首場招商座談會 台灣思科、智崴、遠傳參與

經濟部加工處今（28）日攜手資策會，共同舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會」。首場選擇在中台灣舉行，傾聽來自中部地區企業的需求，知名企業如台灣思科、雲智維科技、敦陽公司、智崴資訊、遠傳電信、凌羣電腦、漢翔航空等貴賓出席現場踴躍交流，並提出高雄軟體園區第二期進駐意願及相關問題。

加工處副處長劉繼傳表示，本次招商座談會在北、中、南各舉辦一場，第一場就選擇從中部出發，中部有完整的精密機械供應鏈，還有資訊軟體業者，就是希望能讓中部企業了解高雄是值得投資的地方，吸引我們中部的朋友來高雄一起奮鬥打拚。

這一兩年亞洲新灣區一直被提起，高雄軟體園區第二期則備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5GAIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5GAIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣科技產業聚落。

本次座談會更邀請進駐高雄軟體園區近十年的智崴資訊分享進駐園區心得與效益，智崴表示，從2013年進駐至今，營業額已成長近七倍，目前已是全世界最大的飛行劇院供應商，高雄亞灣擁有最完整的產業聚落和5G試驗場域，絕佳的地理位置，交通運輸便捷。

高雄軟體園區第二期位於高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐。