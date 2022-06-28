美學者關心大陸強化對台經濟脅迫 龔明鑫：代價非常大

由國發會主委龔明鑫率領的下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)正在華府進行參訪，面對華府智庫學者提問台灣對中國大陸的依賴正在逐步下降，但若中國大陸強化對台灣的經濟脅迫，對台灣經濟將會有何影響時？龔明鑫對此回應表示，誰擁有關鍵技術，誰才在經濟上、或整體供應鏈上更有影響力。

龔明鑫指出，中國大陸對全世界各國，包括台灣、澳洲均有以經濟脅迫政治的相同舉動。然而，事實上誰擁有關鍵技術，誰才在經濟上、或整體供應鏈上更有影響力。以ICT產業為例，最重要的半導體產業是在台灣，這部分則是中國大陸依賴台灣，而不是台灣依賴中國大陸。

台灣的技術水準高，商品如果無法出口到中國大陸，也會有其他國家願意承接，如果中國大陸要對台灣做出進一步的經濟脅迫，其代價非常大。

龔明鑫表示，全世界仍將持續面臨美中貿易戰、俄烏戰爭、氣候變遷等挑戰，都將對台灣及其他國家產生衝擊，全世界也正面臨三大重要議題，包括：供應鏈重組、數位轉型及淨零碳排。

在供應鏈重組方面，因台灣廠商在半導體、網路通訊、ICT等科技產業市占率居全球領先，台商供應鏈遷移至何處將對世界造成關鍵影響，藉由將最先進製程留在台灣、成熟製程於全球佈局的策略，台灣將擴大經濟能量，且透過與其他國家於技術面、人才面及資金面的往來合作，將可與全球創造可信賴得連結。

至於在數位轉型，則有三大關鍵核心，包括：半導體、AIoT、5G，藉此強化AIoT應用與發展，如智慧醫療、智慧製造、智慧城市等；在淨零碳排方面，台灣已於今年3月公布路徑圖並修法，政府將投入預算約310億美元，預計帶動民間投資約1,400億美元，能源依存度下降至50%以下，且至2030年預計將減少空汙約三成。

關於台美關係，龔明鑫則提到，國發會自今年美國政府發布的關鍵及新興科技清單中盤點出有四大面向可和台灣合作，包含半導體及微電子、通訊及網路科技、先進運算製造及人工智慧、太空科技發展等，今年台灣有七個專業領域團參與Select USA，已涵蓋前揭項目。

龔明鑫並表示，因台美產業優勢具互補特性，未來於半導體、AIoT及5G/B5G等數位轉型將有更大合作機會，透過擴大雙向投資，完善雙方產業生態系及供應鏈，並可共組產業聯盟赴第三地拓展市場，切入新興應用。

龔明鑫強調，台灣是美國最重要的合作夥伴，台美合作不僅可創造雙方的商機，對全世界也有重要的責任，因台灣及美國在數位轉型領域皆為領先者，若雙方合作延緩，對全球的數位轉型進程即是延宕，故台美將攜手突破可能障礙，為全世界作出貢獻。

龔明鑫在華府期間，分別於全球台灣研究中心(Global Taiwan Institute，簡稱GTI)及德國馬歇爾基金會(German Marshall Fund of the United States，簡稱GMF)兩智庫進行演講與座談，也與美國重要官員及議員進行會談，並出席Select USA重要活動。