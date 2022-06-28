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影／亞洲最大離岸風電 世紀集團承造水下基礎七月安裝

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
世紀集團董事長賴文样(右二)與CIP彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou(中)、台灣區董事總經理許乃文(右一)等人在記者會上正式宣布，台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，將在七月出海安裝。記者杜建重／攝影
世紀集團董事長賴文样(右二)與CIP彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou(中)、台灣區董事總經理許乃文(右一)等人在記者會上正式宣布，台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，將在七月出海安裝。記者杜建重／攝影

哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風電計畫今天舉行記者會宣布，台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，即將在七月出海安裝。

CIP於2018年以新台幣165億委任世紀集團承攬彰芳暨西島離岸風場62座水下基礎，為協助世紀集團優化水下基礎製造流程，CIP以每年近新台幣5000萬的人力投資並派駐專業技術團隊在台北港，從銲接、塗裝、品管、出海前置準備等，與世紀集團合作，不僅大大降低整體施作難度，也慢慢建立本土供應鏈的信心，確保每一環節皆符合技術規範。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，離岸風電催使本土製造業轉型，也讓台灣成為新南向政策國家投資與借鏡的指標。許乃文特別在致詞時提到世紀鋼董座賴文祥親力親為的過程，許乃文表示，賴董因為一大早五點到工廠了解施工過程，被工作人員誤以為是外來人士，賴董還差點被揍。

賴文祥除了說明建設離岸風電一路走來的辛苦過程，也在記者會上發發牢騷表示，銀行團原本都不相信離岸風電會賺錢而一度借不到錢，後來才成功融資。

賴文祥最後告訴大家，世紀集團承做離岸風電水下基礎已經有明顯成果，絕對不是外界所影射的空包彈，請大家要對世紀集團、世紀鋼鐵有信心。

台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，七月出海安裝。記者杜建重／攝影
台灣本土製造、亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，七月出海安裝。記者杜建重／攝影
CIP委任世紀集團承攬彰芳暨西島離岸風場62座水下基礎，圖為世紀鋼鐵在台北港的工廠。記者杜建重／攝影
CIP委任世紀集團承攬彰芳暨西島離岸風場62座水下基礎，圖為世紀鋼鐵在台北港的工廠。記者杜建重／攝影
由台灣製造，亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，七月將出海安裝。圖為離岸風電的水下基礎，四座在岸上，三座已上船。記者杜建重／攝影
由台灣製造，亞洲首兩座9.5MW離岸風電水下基礎已正式完工，七月將出海安裝。圖為離岸風電的水下基礎，四座在岸上，三座已上船。記者杜建重／攝影

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