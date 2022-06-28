向大師致敬 詹文男訪問恩師吳靜吉

「數位轉型學院」大師五四三單元，這一年來已經訪問過許多行業的大師，暢談創業的甘苦和初衷。本周將訪問吳靜吉博士，這位身兼數職的高齡頑童，聽過他的演講，很少不被他迷惑。「數位轉型學院」特別將這集取名為「向大師致敬」特輯。

吳靜吉雖已83歲，依舊熱情、活力滿滿！身兼教育家、心理學家 、作家、演說家、企業管理顧問、表演藝術工作者…等等，堪稱斜槓人生的先驅。聽過他演講的人都知道，吳靜吉最會用幽默和風趣的言論帶動現場氣氛，常常還會靈機一動、神來一筆，讓人回味無窮。政大教育系畢業，美國明尼蘇達大學教育心理博士，曾在多校的研究所開設管理心理創造理論課程。政大EMBA入學第一堂課，就是撰寫自己的生命故事，然後把這些故事運用創意改編成戲劇，在「秋賞」的時候演出。透過課程的進行，表演藝術的體驗，讓學生認識自己，進而運用在經營管理層面。後來各校相繼仿傚，這課程就是吳靜吉創始的。

吳靜吉不但精攻心理學，對於創造力的推展更是不遺餘力。我們在講創造力，都會用四個P來做架構，那就是Produce、Person、Press、Process。在台灣，一般的人包括父母親、老師、主管、政府官員通常會有一個很大的問題，就是認爲創造力一定是少數人，這樣扼殺了很多的創新產生。創造力不一定是大規模的生產、改變，其實也可以運用在日常生活中。創意的發想要去執行，不然也是空談，執行力的本身也是創造力的一部分。

在訪談中，除了專業的知識分享，吳靜吉博士也談到他的自傳《因緣際會擺渡人》。母親8歲的時候，差點被賣去酒家，外婆帶著她連夜逃跑，遇到一擺渡人將母女送過河，隔絕了母親過去的不幸，開啟她的新人生。身為吳家的長孫，又在鄉下地方長大，身邊的男性都是抽菸翹二郎腿，其實他的世界很狹小。直到轉學，又到宜蘭念高中，甚至出國學藝術，逐漸開啟了世界的新視野，於是在年輕的時候就寫下《青年人的四個大夢》這樣的暢銷書，對四五年生來說，也是青春期必讀的書單。

這位大師中的大師，正好是「數位轉型學院」院長詹文男政大博士研究所的論文指導老師，這集的節目也是近年來難得同台的師生會。吳靜吉和詹文男要來跟大家分享創造力的重要性與內容，並教導大家如何透過創造力來自我成就、教育兒女、創新創業、改造企業，產業轉型，打造一個更美好的台灣。