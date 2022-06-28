ESG高峰會 資誠用行動帶大家看見永續影響力

ESG成為全球趨勢，企業將ESG思維融入轉型方向，為基業長青奠定基礎。為協助企業邁向永續，資誠聯合會計師事務所與資誠永續發展服務公司於6月24日至25日參展「2022 ESG高峰會：環境、社會、治理」，從展區的永續設計概念到活動議題規劃，帶領企業與社會大眾看見永續影響力。

資誠聯合會計師事務所所長與聯盟事業執行長周建宏表示，資誠始終致力於扮演企業永續解決方案的領導者，PwC日前宣布的全新策略「新方程」（The New Equation）：建立信任及成就永續，其中針對企業永續發展，資誠提供整合性的創新方法，協助企業應對全球永續問題的劇烈變化。他強調：「當今企業的成功指標已經重新定義，迎接ESG浪潮，我們需要透過數位工具、科技創新和創意創新的策略，提出永續解方。」

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，ESG的實踐非只有淨零碳排，社會共融也是重要的一環。資誠永續除了提供ESG及低碳轉型藍圖、策略、行動方案及績效報導諮詢服務，更透過永續品牌溝通協助企業與利害關係人建立信任，為企業朝向綠色轉型，建立重要關鍵實力。她指出：「在全球氣候變遷和疫情的考驗下，永續發展的重要性不可同日而語，許多企業先進蒞臨攤位，反映大眾亟欲了解ESG和新世代的問題解方，資誠永續期許透過更生動與更接地氣的互動，讓永續影響力被更多人看見。」

資誠永續發展服務公司作為永續顧問領導者，在現場以永續溝通的核心精神，推出《永續策略家》桌遊體驗、「第六屆資誠永續影響力獎說明會」和「企業CSR X 地方創生 跨域小聚」三大體驗活動，一同與民眾激盪永續解方，創造社會共融；以循環經濟思維設計的永續攤位布置，成為現場拍照熱點。

資誠的攤位上可以看到許多洞洞板，每片洞洞板是利用工廠的廢棄物料重新創造的第二生命，這樣的攤位設計展現了對永續的承諾，也發揮循環經濟的價值，特殊的設計也因此在現場成為打卡拍照的熱門地標。從上午到下午，攤位現場絡繹不絕，最先登場的《永續策略家》桌遊體驗，吸引許多不同企業代表參與，從模擬遊戲中了解企業投資ESG的途徑和永續思維；現場也舉辦「第六屆資誠永續影響力獎」說明會及諮詢服務，吸引近30家企業、社會創新組織和大學USR團隊參與，資誠協助團隊掌握如何用影片說故事的參獎要點。

最後一天下午，資誠永續舉辦「企業CSR x 地方創生 跨域小聚」，發表今年甫媒合成功的企業與地方創生團隊。資誠永續發展服務公司副總經理林敬恩特別分享，資誠永續團隊如何透過近兩年豐富的地方創生媒合經驗，持續扮演企業CSR與地方創生團隊的需求轉譯與資源對接橋樑，兩年內媒合近30個永續專案。除了協助地方創生團隊導入商業經營思維，更替企業找到合作夥伴，擴大社會影響力！資誠也邀請企業代表迷客夏和地方創生團隊代表俗女村和鐵幕農創，與大家分享企業與地創團隊如何共創，開啟創新合作的可能性，為資誠於ESG高峰會的永續行動劃下句點。