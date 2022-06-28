ESG高峰會 安永健檢企業競爭力籲建構永續價值

為倡議全球淨零排放目標、積極創造ESG產業新布局，會計研究發展基金會日前舉辦「2022 ESG高峰會：環境、社會、治理」，邀請永續發展領域的產業專家、學者，一齊推廣ESG價值。安永聯合會計師事務所在ESG領域深耕多年，在活動展覽攤位上提供「一對一免費ESG健檢」，由專業顧問進行診斷，協助企業了解ESG競爭力；安永也安排了四場直播訪談，由安永及各領域專家分享實務經驗，說明如何結合ESG建構出長期的價值。

在展覽的「淨零排放的機會與挑戰」研討會上，安永聯合會計師事務所審計服務部黃建澤營運長致詞表示，因應近年氣候變遷逐漸加劇等議題，加上政府推動企業注重永續發展、相關法規要求越加明確，碳中和、淨零碳排將是所有企業面臨的課題，安永期望未來繼續與企業並肩作戰，達成目標。

REnato Lab創辦人王家祥談到「循環減碳的因應與解放邁向淨零新世代」，循環經濟是資源在價值鏈上的流動，透過物質流分析找出關鍵問題並導入循環，選擇效益最大化的方式導入。循環策略的作法包括內循環：如酒瓶回收再利用；產品服務化：如Ubike；延長產品生命；如安全循環材料選擇等方式，並以廢棄再生重塑未來。

安永聯合會計師事務所ESG策略與永續發展諮詢服務副總經理林群堯分享「零碳布局思考，企業應具備的戰略思維」，他指出在面對永續與減碳要求浪潮，企業應評估自身特性，及早推動溫室氣體盤查相關計畫，在報告書中揭露相關資訊，並設定短、中、長期的排放減碳目標，以符合金管會以及市場未來對於產業的要求。

安永四場精彩的直播訪談主題分別為「ESG與量化管理」、「從氣候服務推動淨零與安永如何實踐負碳排放」、「企業如何實現永續金融力」及「安永與企業如何創造ESG永續價值與影響力」。在第一場訪談「ESG與量化管理」中，邀請裕隆汽車以「幸福輪轉手」專案-「公益訂閱式租賃服務」偏鄉醫療智慧共享新模式，解決南迴在地的醫療和交通問題，分享如何由ESG量化與管理發揮永續影響力。

裕隆集團公共事務部經理陳蔓嫻分享其社會影響力的策略，透過SROI評估對於社會影響力策略。安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG 諮詢服務經理胡佑寧表示，過往社會專案成效難以被具體量化，因此安永參與裕隆導入SROI過程，提供外部顧問協助，協助掌握利害關係人的改變程度，成為專案優化的關鍵要素。例如，未來持續與在地社區的長照資源串聯等；安永也協助裕隆將成果貨幣化，實際評估各項改變帶來的社會、商業影響價值。

第二場訪談「從氣候服務推動淨零與安永如何實踐負碳排放」，ICDI國際氣候發展智庫執行長趙恭岳指出，企業在擴編硬體設備時應仔細考量必要性，並在擴編規劃時，將全廠電力化、再生能源及營運氣候風險或零碳建築等方案納入，在建設與營運階段考量氣候服務要素並以零碳作最終目標，雖然邊界增加但仍可達到減量目的。

安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG 諮詢服務負責人曾于哲指出，在協助企業做淨零碳排的規劃時，企業可先進行碳盤查，例如依循ISO14064-1(2018)，並且比對自己的減碳路徑與國發會2050淨零路徑圖，相比是否還有落差，也可以採用SBTi科學基礎減碳目標，評估淨零目標的合理路徑。

第三場訪談「企業如何實現永續金融力」，新光金融控股(股)公司風險管理部專案經理何宗寧分享新光金控的永續主軸與面向，以及在邁向永續過程中面對的困難及如何克服。安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG 諮詢服務副理李典翰則說明金融產業TCFD(氣候相關財務揭露)在轉型風險與實體風險上壓力測試之實務，以及如何透過策略規劃與風險管理，鑑別氣候議題的風險與機會對財務狀況的影響；金融產業也須留意主管機關相關政策，如綠色金融行動方案2.0以及公司治理藍圖3.0，並關注公司治理評鑑指標、上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法、股東會年報等臺灣永續趨勢 ，以持續永續發展。

第四場訪談「安永與企業如何創造ESG永續價值與影響力」，由ESG的環境面與社會面分享趨勢。安永聯合會計師事務所人資長余倩如指出，安永關注ESG議題，已在2021年提前達到負碳排放目標，預計2025年將減少40％碳排放量。在人才永續發展上，安永持續推動EY Ripples計畫來培力年輕世代、結盟有影響力的企業家，以及推動環境永續力；安永每年也舉辦「會計星希望 - 安永高中生會計暨企業體驗營」，至今已帶領360位高中生認識會計專業及了解永續趨勢，並在多所大學院校開設會計實務課程，傳承業界經驗。

而製造業在節能減碳等環境變遷下，要如何邁向智慧工廠積極轉型？安永企業管理諮詢(股)公司總經理黃昶勳表示，製造業須考慮垂直領域的整合以及橫向擴張，建立執行藍圖與時程表，持續追蹤自動化資本支出是否符合投資報酬率，以及培養新型人才，企業也需要及早強化資訊安全風險管理，積極面對網路威脅或資安危機。

但智慧工廠面對節能減碳的要求又該如何因應？安永聯合會計師事務所氣候變遷永續發展服務與ESG 諮詢服務負責人曾于哲指出，智慧工廠可以透過物聯網及巨量資料分析協助廠內電力管理，預測再生能源的產生量，將省下的電力躉售回電力公司。未來若歐盟或美國開始課徵碳關稅，將使得製造業轉型為低碳生產，若不及早準備因應，包含使用更多的再生能源，很可能在未來的低碳供應鏈中被淘汰。