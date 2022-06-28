電價漲 藍委：錯誤能源政策應由製造者擔負

電價喊漲，用電大戶平均漲幅8.4％。國民黨立委李貴敏表示，電價高漲就是民進黨錯誤的能源政策所造成，理應由錯誤政策製造者擔負，而不應由全民承擔。萬一，製造業與傳統產業因此出現危機，導致經濟衰退，到時停滯性通膨的問題會更加嚴重。

李貴敏表示，雖然看似小店家與一般民生用電暫時不漲，但經濟是連動的，電價一漲，不但企業營運成本升高，產業受創嚴重，更讓人憂心造成物價連動上漲，通膨蠢蠢欲動，這些問題，政府想到了嗎？

李貴敏說，甚至，台北捷運已經拋出「捷運票價跟漲」的政策氣球，接下來等於交通支出漲、外食費用漲、房屋租金也漲，只有薪水不漲，百姓吃得消嗎？

李貴敏表示，當政府還沉迷在平均薪資或經濟成長率的文字遊戲中，人民的痛苦指數已經節節攀升，物價齊漲，實質薪資倒退，薪水越變越薄，收薪階級與升斗小民叫苦連天。萬一，製造業與傳統產業因此出現危機，導致經濟衰退，到時停滯性通膨的問題會更加嚴重。

李貴敏說，或許政府可以提出相當多調漲電價的理由，但在台灣，供電的CP值並不高，從南到北到處停電，三天兩頭斷電，責任都推給小動物，而外商對用電缺口、供電不穩定也抱怨連連。每天跳電、缺電還想要漲電價，不覺得無理嗎？