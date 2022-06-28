全球首發野球慈善NFT 馮勝賢攜手幣託科技，回饋基層棒球，幫助偏鄉培育

典藏球員NFT＋球場VIP 室專屬禮遇＋國際五星級酒店首款「金手套」球員便當

中職四屆金手套，同時也是台灣職棒具由球員、教練經歷的秘書長的馮勝賢，雖然退下球員身份，但仍心繫台灣棒球，希望以嶄新的方式，為台灣棒球盡一份心力！由馮勝賢與幣託科技共同推出，於6月27日，在幣託集團旗下 NFT 平台 BELS推出全球首發野球慈善NFT ，期待用嶄新的方式，結合元宇宙，推廣棒球運動，支持偏鄉基層棒球！

幣託集團旗下 NFT 平台 BELS推出全球首發野球慈善NFT ，期待用嶄新的方式，結合元宇宙，推廣棒球運動，支持偏鄉基層棒球！ 圖／幣託集團 提供

幣託集團在今年發表了台灣第一個虛實整合的元宇宙世界Ｏ2，攜手全家、光禾、微軟等企業讓元宇宙能夠跨界結合，除了個人用戶之外，強調企業也可在元宇宙中有自己的據點。而不同於世界流行的數位NFT，僅有數位典藏的市場價值，此款慈善NFT著重在Ｏ2宇宙中的存放，擁有此款NFT的球迷玩家，能透過 NFT 賦能，典藏卡在Ｏ2世界中賦予擁有者更多貴賓級權限，讓球迷間十分普遍的職棒卡除收藏外，能夠進入O2世界中享有更多樂趣。

馮勝賢為二代象時期的人氣球星，球迷的支持就是他的動力！所以除了元宇宙的賦能，還要專寵球迷，加碼一系列的禮遇！首購NFT的球迷朋友，能與馮勝賢零距離互動，在樂天球場 VIP 室觀看球賽，金手套馮勝賢專業現場賽事分析。除了滿足球迷的眼睛，還要滿足球迷的胃，特邀國際五星級酒店設計台灣首款金手套球員便當－「老邦定食」，以及贈送馮勝賢簽名紀念品、現場抽 O2 META 土地 NFT，四重好禮！觀賽中還有彩蛋，讓你吃好喝好、有吃又有拿！

幣託BELS 除了發行NFT，同時希望可以回饋台灣社會，此次NFT與馮勝賢棒球主題合作，期待可以一同拋磚引玉，藉由球星的號召力，讓NFT不僅只是區塊鏈經濟的一環，進而串連到元宇宙世界，更可以是公益活動的一個起點，這都是科技金融界的首次嘗試。透過NFT的購買與發行，讓每一個賦能給予社會更多社會需要幫助的地方，讓虛擬的世界，真實的回饋！後續將發行多款馮勝賢系列 NFT，提供多元賦能 VIP 級服務與體驗，此次收益扣除必要成本後，收益將捐贈基層棒球，幫助台灣偏鄉棒球培育。