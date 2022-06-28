今年第1季製造業投資4830億元 歷年同季新高

主計總處發布國情統計，111年第1季製造業投資4830億元，為歷年同季新高，年增17.8%。其中以電子零組件業 3,548億元（占73.4%）最多，年增23.7%。

主計總處表示，根據經濟部統計，111年第1季製造業固定資產增購(不含土地)4,830 億元，為歷年同季新高，較110 年同期增17.8%。按資產型態分，以機械及雜項設備4,085億元(占84.6%)居首，年增18.3%，其次為房屋及營建工程 716億元(占14.8%)，年增15.5%，交通及運輸設備29億元(占0.6%)，則年增20.2%。

就製造業中業別投資觀察，以電子零組件業3,548億元(占73.4%)最多，年增23.7%，主因半導體業者持續推進先進及成熟製程，加以記憶體及 IC 載板需求強勁，業者擴充產能所致；其次為化學材料業199億元(占4.1%)，年增6.1%，主因半導體業者持續擴產，帶動電子用化學品等供應鏈廠商擴建廠房，以及部分業者因應製程優化增加相關設備支出，加上部分石化廠配合都市發展計畫遷移石化儲槽工程所致；金屬製品業125億元(占2.6%)，年增29.3%，主因終端需求成長，激勵機殼、樞紐等金屬製件廠商購建廠房及增添設備所致。

111年第1季製造業營業收入8.4兆元，年增15.3%，為歷年同季新高。依中業別觀察，以電腦電子及光學製品業2.6兆元最多，年增11.4%，電子零組件業2.0兆元次之，年增21.4%，主要受惠於5G、高效能運算及車用電子等新興應用拓展，以及雲端建置需求熱絡，推動資訊電子產業營收攀升；另國際原物料價格高檔盤旋，半導體業擴廠需求，帶動石油及煤製品業、基本金屬業、機械設備業、金屬製品業及化學材料業等傳統產業營收均呈兩位數成長，分別年增38.6%、26.5%、16.1%、15.7%及13.6%。