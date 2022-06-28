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台美首次會談 制定協商路線圖、釋出更多市場機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台美21世紀貿易倡議美東時間27日在華府貿易代表署召開，4個多小時的會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化美台經貿關係，並約定在不久將來召開更多會談。圖為美國貿易代表署。 中央社
台美21世紀貿易倡議美東時間27日在華府貿易代表署召開，4個多小時的會談中，雙方重申將制定具體途徑以深化美台經貿關係，並約定在不久將來召開更多會談。圖為美國貿易代表署。 中央社

行政院經貿談判辦公室今（28）日指出，台美21世紀貿易倡議的首次會談，雙方皆肯定台美目標一致，價值一致，未來將基於今日討論之基礎上繼續前進，雙方也都期望，能在最短時間內啟動下一階段工作。

台美雙方於6月1日宣佈啟動台美21世紀貿易倡議後，相隔不到一個月時間，於27日早上(美東時間)在華府美國貿易代表辨公室就本案舉行首次會議。此次會議最主要的目的是由雙方貿易首長共同聽取台美雙方對本案具有關係的人士及圑體對深化台美經貿關係的意見，並進行意見交換。

我方與會者為行政院政務委員鄧振中（以視訊參與）及駐美大使蕭美琴，美方是由副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi） 大使率相關官員與會。雙方均認同此次溝通效果非常良好，對推動下一階段工作十分有幫助。

根據USTR新聞稿指出，畢昂奇在會上表示，台美基於共同價值觀，有著長遠的貿易與投資關係，21世紀貿易倡議將為雙方勞工與企業釋出市場機會、促進創新並創造包容性的經濟成長。

雙方也在AIT和臺北經濟文化代表處（TECRO） 的主持下制定協商路線圖，以達成具高標準承諾與經濟意義成果的協商。承諾將涵蓋多個貿易便捷化、監管實踐、農業、反貪腐、中小企業、數位貿易、勞工、環境、標準、國有企業與非市場政策實踐。

經貿辦表示，會中，台美雙方各相關團體闡述對未來台美經貿架構內容的看法，並與雙邊官員交換意見，充分展現台美雙方重視透明化及公民參與，體現民主價值。雙方相關團體亦期盼，本倡議的目標，能夠早日達成。

最後，經貿辦說，在國內各相關單位努力下，近年來為準備參與CPTPP及其他國際經貿組織的過程中，我國對國際經貿情勢及國際貿易規範的發展均有縝密的掌握，此次會中亦藉以充分向美政府及與會人士表達我國對台美藉由貿易協定深化雙邊關係的期盼與立場。

目前美方仍在公眾意見徵詢階段，惟本次會議雙方皆肯定台美目標一致，價值一致，未來將基於今日討論之基礎上繼續前進，雙方也都期望，能在最短時間內啟動下一階段工作。

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