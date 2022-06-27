電價調漲15％ 友達：若能逐步調整 企業有足夠時間因應

電價費率審議會今（27）日決議，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％。對此，友達回應表示，支持適當反應能源成本，但連七凍之後一次調漲15%，尤其在今年產業碰上逆風時候，對企業還是有較大的負擔，若是逐步調整則企業將有足夠時間因應。

經濟部說明，電價費率審議會決議，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

友達指出，多年來透過AIoT數位化與資料科學技術，平均每年都有1.5% 以上的節能成果，優於政策規範。友達也會持續投入智慧製造與數位轉型，推動低碳減廢的綠色生產。