聽新聞
test
0:00 / 0:00
景氣亮第三顆綠燈 國發會：出口疲弱是未來很大挑戰
國發會今（27）日發布5月景氣燈號，因領先指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，與4月持平，連續三個月亮出「景氣穩定」的綠燈，而上一次出現28分是在2020年10月。
面對國際局勢的變化，國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，「出口疲弱」在未來會是一個很大的挑戰。不過，隨著7、8月暑假旺季的到來，內需應可以慢慢恢復、改善，在內需支撐下，對於7、8月維持綠燈，吳明蕙表示，「有一定信心」。
國發會指出，5月領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後亦呈連續4個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩，須密切關注後續發展。
國發會指出，受到中國大陸防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力升溫等影響，壓抑全球經貿成長動能，企業信心亦受挫，5月製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑，惟貿易面指標則受惠5G、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，仍保持強勁成長；內需部分，相較去年同月升級三級警戒，今年國內漸與疫情共存，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言