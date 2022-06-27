景氣亮第三顆綠燈 國發會：出口疲弱是未來很大挑戰

國發會今（27）日發布5月景氣燈號，因領先指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為28分，與4月持平，連續三個月亮出「景氣穩定」的綠燈，而上一次出現28分是在2020年10月。

面對國際局勢的變化，國發會經濟發展處處長吳明蕙坦言，「出口疲弱」在未來會是一個很大的挑戰。不過，隨著7、8月暑假旺季的到來，內需應可以慢慢恢復、改善，在內需支撐下，對於7、8月維持綠燈，吳明蕙表示，「有一定信心」。

國發會指出，5月領先指標續呈下跌，同時指標經回溯修正後亦呈連續4個月下跌，顯示景氣擴張力道趨緩，須密切關注後續發展。

國發會指出，受到中國大陸防疫封控、俄烏戰爭、全球通膨壓力升溫等影響，壓抑全球經貿成長動能，企業信心亦受挫，5月製造業銷售量指數年增率、製造業營業氣候測驗點均下滑，惟貿易面指標則受惠5G、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，仍保持強勁成長；內需部分，相較去年同月升級三級警戒，今年國內漸與疫情共存，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。