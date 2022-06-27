淨零排放浪潮席捲全球 工研院發表台灣2050氫應用發展技術藍圖

淨零排放浪潮席捲全球，被視為終極潔淨能源的氫，也成各國積極追求的目標。至2022年，全球已有超過30個國家地區發布國家氫能策略，台灣國發會宣告的2050年淨零排放路徑圖中，2050年台灣電力來源，有9%到12%，要仰賴氫能。工研院今（27）日發表「台灣2050氫應用發展技術藍圖」。

會中邀請經濟部主任秘書陳怡鈴、日本台灣交流協會副代表星野光明、澳洲駐台辦事處副代表莫博仁、台灣中油公司董事長李順欽、中鋼公司（2002）董事長翁朝棟、循環台灣基金會董事長黃育徵及聯華神通集團董事長苗豐強等產官研代表一同與會，從「發電」、「載具」、「工業」三大氫能應用與氫氣供應面向，結合產業需求與技術發展，提出未來30年台灣氫能應用技術的發展策略，協助產業掌握氫能商機，共同邁向零碳未來。

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，氫能是台灣邁向淨零排放路徑上的重要角色，因應未來台灣氫應用發展，經濟部積極透過成立「氫能推動小組」，結合公部門與國營事業資源，共同合作規劃國內氫能發展政策及應用，並已規劃短期內投入經費於氫能應用、氫輸儲及國際合作前置準備等工作。工研院這次整合各領域專業團隊，擘劃台灣的氫應用技術藍圖，期許未來鏈結國營企業及國內業者促成國際投資合作，以加速台灣氫能技術建立及帶動產業發展。

為回應各界期待，經濟部部長王美花指示，工研院在2050淨零碳排目標下，要積極發展氫能新經濟。

工研院院長劉文雄表示，本次發表的「台灣2050氫應用發展技術藍圖」，是延續政府發布之2050淨零排放路徑下，運用工研院內跨領域專家規劃內容涵蓋台灣在未來三十年於氫氣供應、發電應用、工業應用、載具應用，及法規標準、基礎設施等氫應用發展等面向。在執行期間，工研院團隊與經濟部「氫能推動小組」共同努力，並諮詢與訪談國內、外氫能發展相關單位包括能源局、技術處、工業局等政府單位的支持、國營事業包括中油、中鋼、台電、企業、專家、學者超過三十場次，集思廣益以研擬對台灣氫應用減碳發展的務實構想與建議。希望最終成果不僅能協助台灣達到淨零排放目標，更可以協助國內推動具競爭力之氫能產業，打造台灣氫能產業鏈。

根據「台灣2050氫應用發展技術藍圖」規畫，台灣將以淨零為目標，發展混燒與專燒氫氣的燃氣發電方式，並逐步取代以往燃燒化石燃料的發電機組以降低碳排。在工業應用上，鋼鐵與石化產業則可利用氫氣治金、鋼化聯產及使用低碳氫以降低製程碳排，以及半導體製程所展生的大量餘氫亦可加以回收發電。在交通載具上，依照國發會淨零碳排路徑預估，台灣2050新掛牌道路用車全電動化，預估2050全年達40萬輛。其中高載重、長途運輸的如大型客車與貨車，更有25%將以氫燃料發電。工研院綠能與環境研究所副所長萬皓鵬表示，藍圖規劃中，建議可在台灣西岸分別設立北、中、南三大氫應用園區，包括：搭配北部既有電廠改以混氫發電、中部離岸風電規劃綠氫生產，以及南部既有石化鋼鐵聚落的氫應用。