基本工資工作小組會議29日召開 輸入性通膨為討論重點

勞動部每季都會召開基本工資工作小組會議，而每年的第三季就會是基本工資審議委員會，按以往慣例，第2季召開工作小組會議時就會有初步討論攸關明年是否將會調漲基本工資，而今年的第2季基本工資小組會將在29日召開，這次將會討論生產者物價指數（PPI）、躉售物價指數（WPI），輸入性通膨等都會是討論重點。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這次召開工作小組會議的主持人為勞動部長許銘春，也會集邀勞資政學四方委員來開會，時間訂在29日下午，將會就今年上半年經濟社會指標變化、生產者物價指數（PPI）、躉售物價指數（WPI）等數據進行討論。

黃維琛說，這次討論後也不排除會直接討論出第3季開會的時間，不過確切的時間還是要等開會後才會有結果，而這次的會議還是會先以大家的意見及看法進行討論，並不會有結果出來，最終是否要調漲都還是要等到下次的會議才會有定案。