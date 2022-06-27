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北能風場初審過關 預計建置最高86部風機

經濟日報／ 記者陳姿穎／即時報導

為落實離岸風電自主開發，台灣離岸風電已進入第三階段區塊開發，今日環保署進行北能風場第二次初審會議，北能經過補件再審後順利通過。在台風電開發商提出的13座風場中，加上北能過關，已有7處通過環評初審，過半數的風電場取得競逐海上選商門票。

先前北能風場因計畫資料不足，環評初審遭打回票。環評委員也要求，提出北能風場開發案的加拿大商北陸能源提出補正方案，包含生態調查、提出噪音減輕對策、蒐集及分析台灣海峽歷年颱風及強震資料、訂定因應極端氣候災害的緊急應變計畫等，而昨日環保署也針對上述環評項目重新評估，經專業判斷，以開發商北路能源提供審查判斷所需資訊無虞，正式通過環評初審。

事實上，目前通過初審的七座風場，都僅經過兩次初審會議就過關，相對順利。其中包含上緯新能源的苗栗風場、哥本哈根基礎建設基金（CIP）台中渢妙，沃旭的旭風二號、三號，達德能源的又德、達天，和昨日剛通過的北陸能源北能風場。

此次通過初審的北能風場，預計風機部數60至86支，最大裝置容量1,204MW，海上變電站預計一至兩座，預定整體工期三至五年。

離岸風電 環評 環保

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