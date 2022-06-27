快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

台美貿易倡議首次會議今晚登場 將在華府開實體會議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台美21世紀貿易倡議即將在今（27）日晚間（台灣時間）進行首次會議，經貿辦表示，由於行政院政務委員鄧振中確診，與美方經過討論後，預計今晚9-10點左右將會在華府進行實體會議，但鄧振中因防疫政策關係將會用視訊方式進行。

經貿辦昨日表示，鄧振中於近日公務旅途中，在墨西哥發現確診新冠肺炎，將缺席「選擇美國Select USA投資高峰會」。而大家關注的台美21世紀貿易倡議首次談判，也一度傳出有異動，不過經過與美方協調溝通後，最終確定在今晚進行首次會議談判。

台美21世紀貿易倡議於6月1日啟動，根據目前所公布的11個議題談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等，這也是台美關係近年來的重大突破。

鄧振中

延伸閱讀

鄧振中染疫 台美貿易倡議首場會議改27日視訊進行

政委鄧振中確診 台美貿易倡議談判時程重排

鄧振中確診 外交部：外館協助照料 目前身體狀況穩定

鄧振中確診 「選擇美國投資高峰會」改龔明鑫率團

相關新聞

電價漲盼給折扣 漲票價？北捷：還沒到這個階段

經濟部今開電價審議委員會，據聞傾向僅漲用電大戶。身為用電大戶的台北捷運公司今早緊急開記者會表示，北捷26年來沒調漲票價，...

馬士基1句話 貨櫃三雄股價慘跌全球排前3！謝金河：花旗開槍「目標價砍得有點低」

馬士基示警，台灣躺最平！

許勝雄：電價一次調漲8%對企業影響大 3-5%可接受

針對企業用戶電價將上漲8%？金仁寶集團董事長許勝雄今（27）日表示，上漲3%到5%應該是可以被大家接受程度，若一次調漲8...

若國際油價每桶100美元 學者：2025年我國電價恐漲114%

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布2022年第1季「台灣能源安全指標」為69.4，較2021年第4季70下降0...

6月消費者信心指數暴跌 跟金融海嘯時一樣慘

本土疫情、物價壓力、央行升息，再加上台美股市跌勢明顯，重擊民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布6月...

北能風場初審過關 預計建置最高86部風機

為落實離岸風電自主開發，台灣離岸風電已進入第三階段區塊開發，今日環保署進行北能風場第二次初審會議，北能經過補件再審後順利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。