台美貿易倡議首次會議今晚登場 將在華府開實體會議

台美21世紀貿易倡議即將在今（27）日晚間（台灣時間）進行首次會議，經貿辦表示，由於行政院政務委員鄧振中確診，與美方經過討論後，預計今晚9-10點左右將會在華府進行實體會議，但鄧振中因防疫政策關係將會用視訊方式進行。

經貿辦昨日表示，鄧振中於近日公務旅途中，在墨西哥發現確診新冠肺炎，將缺席「選擇美國Select USA投資高峰會」。而大家關注的台美21世紀貿易倡議首次談判，也一度傳出有異動，不過經過與美方協調溝通後，最終確定在今晚進行首次會議談判。

台美21世紀貿易倡議於6月1日啟動，根據目前所公布的11個議題談判，包含貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟等，這也是台美關係近年來的重大突破。