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信心重創！6月CCI為12年半最差 投資股市信心創新低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數（CCI），調查總數為64.14點，再較上月下降3.67點，不但連五降，指數也創12年7個月最低。六大指標全數下降，其中又以未來半年投資股市25.5點降最大，較上月大降7.4點，是指數創編以來最低紀錄；對未來半年物價水準信心也顯著下降到26.65點，創13年7個月新低，都反映國人對未來信心低迷。

國立中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，CCI總指數創98年12月以來新低，是12年7個月最低，當時是金融海嘯過後。但是此次還有指標比當時慘，就是股市投資時機只剩25.5點，是2001年創編以來歷史新低，可以感受得到民眾對未來景氣擔憂。

6月消費者信心指數六項分項指標物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財，此次全數下降，反映國人對通膨及經濟疑慮。

下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查25.5點，較上月大降7.4點，創歷史最低。幅度第二指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為80.95點，與上月調查結果下降4.9點，是109年6月以來、25個月最低，反映疫情衝擊全球景氣，對未來經濟信心嚴重不足。

下降幅度第三的指標是「未來半年國內物價水準」調查結果26.65點，較上月下降3.9點。吳大任表示，物價也是顯著下降，是97年12月、13年7個月最低，主要民眾仍感受各種物價都上漲壓力；此外，最近一直談電價調漲，也會有影響，讓民眾對物價還會再漲出現預期心理。

下降幅度第三的是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果111.9點，較上個月下降2.9點。

下降幅度較少者為「未來半年國內就業機會」，本月調查結果64.45點，與上月調查下降2.35點，但仍是110年2月、六個月以來最低；下降最少的是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果75.4點，較上月下降0.55點。

從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

物價

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