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遊戲股王鈊象股東會 董座：下半年持續暢旺

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
鈊象董事長李柯柱(中)指出，公司新平台已經在海外市場進行導入，估計下半年開始發酵，預料整體營運表現將優於上半年。攝影/陳昱翔
鈊象董事長李柯柱(中)指出，公司新平台已經在海外市場進行導入，估計下半年開始發酵，預料整體營運表現將優於上半年。攝影/陳昱翔

遊戲股王鈊象（3293）今（27）日召開股東會，董事長李柯柱指出，公司新平台已經在海外市場進行導入，估計下半年開始發酵，預料整體營運表現將優於上半年，月營收10億元有望成為常態。

李柯柱指出，公司去年營收突破百億元，寫下新猷，而且更難能可貴的是毛利率高達96%，如果龐大營收卻坐擁高毛利率，是非常不錯的表現，預料今年營收仍會持續創高，而毛利率同樣會維持在高水準表現。

鈊象去年度大賺超過六個股本，每股純益67.21元，創新高，董事會決議去年度盈餘擬配發現金股利50元，並以盈餘轉增資配發每股股票股利10元，合計60元股利，為歷年股利新高。

今年業績方面，目前鈊象累計今年前五月稅前每股盈餘高達37.06元，較去年同期稅前每股盈餘32.52元成長，獲利表現亮眼。獲利成長主因來自《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國遊戲授權等六大產品線的業績持續成長。

法人認為，鈊象為台灣博弈遊戲龍頭業者，近年來在美國市場的業務進展也相當順利，推升獲利表現頻創新高，而今年若第二平台能開出銷售紅盤，營收與獲利的規模將可進一步獲得提升，屆時月營收10億元以上將成為常態。

營收 鈊象 股利

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