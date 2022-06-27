快訊

新北泰山「每坪破5字頭」多誇張？他驚呼：可買日本高級地段海景房

「悠遊國旅」振興方案7月15日起跑 每晚最高補助1300元

「快、狠、準」缺一不可！國軍汰換這項武器能保家衛國？

電價要漲多少才好？許勝雄：若8%有點太多

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

電價審議會議召開在即，對此金寶（2312）董事長許勝雄受訪時表示，不能讓台電承受大幅虧損，也不能讓企業或民間承受很大升幅，「我認為電價漲3%至5%應該是可以被大家接受，一次8%對企業有點太多」，而且不論是美、歐洲商會都很擔心台灣用電穩定問題，除了綠電之外，建議政府也應該認真考慮把核電當作備用機制。

金寶集團今（27）日舉辦股東會，董許勝雄會後接受媒體訪問表示，會建議政府在合理的狀況下，包括企業、勞工界、政府官員等，大家一起找到比較適宜的調整範圍，不能讓台電承受巨額虧損，最後還全民負擔，但也不能產生很大的升幅，讓企業或民眾產生無法負擔的狀況，甚至影響產業競爭力，因此，電價漲3%至5%應該是可以被大家接受的合理範圍。

此外，許勝雄也點出，國外如美國與歐洲商會都很擔心台灣用電穩定狀況，雖然政府與民間都很積極朝向綠電發展，但畢竟短時間之內還難以趕上，許勝雄也建議，政府可以把核能當作是一個備載概念，「現在這個階段，真的是應該可以去考慮了吧！」

許勝雄 電價

延伸閱讀

北捷：26年未調整票價 難負荷電價貿然調整

今宣布電價調漲案 郝龍斌：工業、民生用電漲幅應區隔

工總：電價分段漲 上限3%

蘇揆：永續供電 全方位考量

相關新聞

電價漲盼給折扣 漲票價？北捷：還沒到這個階段

經濟部今開電價審議委員會，據聞傾向僅漲用電大戶。身為用電大戶的台北捷運公司今早緊急開記者會表示，北捷26年來沒調漲票價，...

馬士基1句話 貨櫃三雄股價慘跌全球排前3！謝金河：花旗開槍「目標價砍得有點低」

馬士基示警，台灣躺最平！

許勝雄：電價一次調漲8%對企業影響大 3-5%可接受

針對企業用戶電價將上漲8%？金仁寶集團董事長許勝雄今（27）日表示，上漲3%到5%應該是可以被大家接受程度，若一次調漲8...

若國際油價每桶100美元 學者：2025年我國電價恐漲114%

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布2022年第1季「台灣能源安全指標」為69.4，較2021年第4季70下降0...

6月消費者信心指數暴跌 跟金融海嘯時一樣慘

本土疫情、物價壓力、央行升息，再加上台美股市跌勢明顯，重擊民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布6月...

信心重創！6月CCI為12年半最差 投資股市信心創新低

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布6月消費者信心指數（CCI），調查總數為64.14點，再較上月下降3.67點，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。