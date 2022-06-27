電價要漲多少才好？許勝雄：若8%有點太多
電價審議會議召開在即，對此金寶（2312）董事長許勝雄受訪時表示，不能讓台電承受大幅虧損，也不能讓企業或民間承受很大升幅，「我認為電價漲3%至5%應該是可以被大家接受，一次8%對企業有點太多」，而且不論是美、歐洲商會都很擔心台灣用電穩定問題，除了綠電之外，建議政府也應該認真考慮把核電當作備用機制。
金寶集團今（27）日舉辦股東會，董許勝雄會後接受媒體訪問表示，會建議政府在合理的狀況下，包括企業、勞工界、政府官員等，大家一起找到比較適宜的調整範圍，不能讓台電承受巨額虧損，最後還全民負擔，但也不能產生很大的升幅，讓企業或民眾產生無法負擔的狀況，甚至影響產業競爭力，因此，電價漲3%至5%應該是可以被大家接受的合理範圍。
此外，許勝雄也點出，國外如美國與歐洲商會都很擔心台灣用電穩定狀況，雖然政府與民間都很積極朝向綠電發展，但畢竟短時間之內還難以趕上，許勝雄也建議，政府可以把核能當作是一個備載概念，「現在這個階段，真的是應該可以去考慮了吧！」
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