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內政部：7月1日起 不動產移轉登記可免附紙本稅單

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導

申辦不動產移轉登記更便民！內政部與財政部推動整合服務，自今年7月1日起，民眾可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅並完稅後，再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記時，即由事務所同仁主動查詢繳稅情況，民眾免附土地增值稅或契稅紙本稅單。

內政部說明，依「土地稅法」規定，民眾向地政事務所申請買賣過戶等移轉登記時，必須提出已繳清稅款的土地增值稅或契稅繳款書、或免稅、不課徵的證明書。

為簡化民眾申辦手續，現在只要網路申報地方稅並完稅後，地政事務所已經可以介接稅捐機關查驗確認無欠繳資料，替代原本檢附的紙本文件。

內政部指出，為提供民眾更多元便利的服務管道，陸續與財政部推動建置地政機關與稅捐機關間網路連線，以及地價稅、房屋稅欠稅情形網路查詢作業，歡迎民眾多加利用網路報稅、申請登記免附紙本稅單服務，相關資訊可向當地地政或稅捐機關洽詢。

內政部 加利

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