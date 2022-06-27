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兆豐洲際半導體ETF上市 追蹤指數三年漲逾九成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
洲際半導體指數，近三年漲幅可觀。
洲際半導體指數，近三年漲幅可觀。

科技股歷經上半年修正後，近期本益比相對低，但大型龍頭科技企業獲利成長動能仍穩健，像是美國通訊晶片大廠高通、車用晶片大廠安森美都是第1季營收創新高，加上不少歐美車用晶片大廠為強化產能，向亞洲或台灣廠商提出增量需求，為半導體供應鏈帶來成長力道。兆豐洲際半導體ETF(00911)鎖定半導體市場成長趨勢，發行價格每單位15元，6月27日在證交所上市。

國際半導體產業協會最新估計，2022年全球前端晶圓廠設備支出預估年增20％且看好明年維持成長力道，加上台灣資策會產業情報研究所近期發現，2022年全球半導體市場規模將可望達6,135億美元，成長率達10.4%。

兆豐投信表示，受惠於5G應用、高階運算、車用電子等需求量大幅增長，利基型企業有利提高獲利空間；前一波科技股修正逐漸鈍化，後續企業面利多將伴隨需求量開展而增強，長期投資價值浮現。根據過去經驗，長期投資半導體產業，可望累積相對可觀的報酬空間；近三年洲際半導體指數累積漲逾94%，遠高於標準普爾500指數、那斯達克綜合指數分別僅逾35%、43%的表現(見表)。

兆豐洲際半導體ETF追蹤洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index），與美國規模最大的半導體 ETF-iShares半導體 ETF（SOXX.US）追蹤的指數相同，而iShares半導體 ETF也在2021年6月把追蹤標的由費城半導體指數改為洲際半導體指數，可見洲際半導體指數為費城半導體指數升級版的地位。

兆豐洲際半導體ETF研究團隊表示，洲際半導體指數評價相對有優勢，除了指數篩選未來性較佳的個股，掌握科技趨勢脈動，每年四季調整權重，抓緊科技股輪動趨勢；根據Satista研究估計，2030年全球半導體產值將邁向一兆美元之多，未來投資商機無限。

洲際半導體指數成份股掌握全球半導體龍頭企業，包含美國的博通、高通、英特爾、輝達、安森美，荷蘭商的艾斯摩爾、恩智浦及台灣的台積電、日月光等，相對站穩半導體產業的領導地位，洲際半導體指數可視為費城半導體指數升級版，長線投資價值可期，適合趁現階段納入資產配置之列。

半導體 ETF

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