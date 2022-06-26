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電價漲不漲？蘇揆：發電成本大漲、台電負擔相當重

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長蘇貞昌（右二）今天上午表示，電價審議委員會明天會從方方面面，做最審慎評估與最好考量，「我們尊重」。記者邱瑞杰／攝影 邱瑞杰
行政院長蘇貞昌（右二）今天上午表示，電價審議委員會明天會從方方面面，做最審慎評估與最好考量，「我們尊重」。記者邱瑞杰／攝影 邱瑞杰

經濟部將在明（27）日召開電價費率審議會，而外界也相當關注已經連八凍的電價是否會在明天進行調漲；對此，行政院院長蘇貞昌今（26）日指出，電是民生必需的，但受到戰爭與疫情影響，發電原料成本都漲，台電的負擔相當沉重，政府一定會全方位考量，用最審慎的態度評估。

蘇貞昌今日出席活動接受媒體採訪時被問及，明天會召開電價審議會，工業電價和一般電價是否會分開討論？會不會漲價？外界提出透過特別預算，補貼電價調漲部分，院長怎麼看？以及有朝野立委建議凍漲，避免通膨傷及民生，會不會覺得國民黨現在是用漲電價的議題進行政治操作？

蘇貞昌表示，電是大家都需要的，發電的原料成本，無論是油、天然氣、煤炭，都因為戰爭和疫情翻倍的成長，所以台電的負擔非常沉重，怎麼讓供電永續、怎麼讓民生、怎麼拚經濟，政府都會全方位來考量。而電價審議委員會也會從方方面面來做最審慎的評估、最好的考量，政院給予尊重。

另外，針對屏東縣長潘孟安不滿屏東自救石斑，他說沒有接到中央的任何補助與幫助，轟農委會沒有作為，院長怎麼看？以及院長認同陳吉仲主委說「借牌是ECFA衍生出來的陋習」嗎？

蘇貞昌說，中國大陸一直用政治干擾貿易，不用科學證據，卻用毫無根據的種種藉口，去年打擊臺灣的鳳梨，今年對付漁民、水產品，非常不當。政府除了嚴正地把相關證據公諸於世，並且特別對中國提出各方面要求說明外，也積極照顧農民，開發國外市場，同時就國內大大地來怎麼樣延長養殖的期間，調節供貨上市的時間，同時開發國內各種物流，陳吉仲主委非常賣力，前幾天才一起和全聯及直播煮石斑魚。

蘇貞昌也提到，大家都知道一起努力才能對抗中國的無理，也因為處理得宜，所以去年雖然鳳梨被打擊，但是鳳梨的價格都沒有崩盤，而相關所有ECFA或其他方面的作業，如有需檢討的地方，農委會都會檢討。

電價 蘇貞昌

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