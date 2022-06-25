龔明鑫西雅圖演說 台美ICT強強合作對全世界非常重要

率「下世代通訊代表團(NextGen Telecom Delegation)」出訪美國的國發會主委龔明鑫表示，台灣和美國都在全球ICT產業具有優勢，強強合作對全世界都是非常重要，合作延宕則是全球的損失。

龔明鑫23、24日在西雅圖二天緊湊拜會行程中，除參訪Amazon及Microsoft總部外，亦出席由駐西雅圖辦事處及美國智庫「國家亞洲研究局」(National Bureau of Asian Research, NBR)合作辦理的「新視野:台美次世代數位科技合作」（New Horizon: Taiwan-US Cooperation on the NextGen Digital Technology」論壇，並以「國際數位轉型趨勢及台美合作」為題進行演講，並作上述表示。

龔明鑫演講時首先從ICT產業發展來細數台美合作的歷史，從1970~1980年代的個人電腦時代、到1990年代的網際網路時代，美商Microsoft（Windows系統）、Intel與台灣硬體製造優勢合作無間，創造台美ICT產業合作的黃金時代。到了2000年的雲端世代，台灣由於優勢並非在此，與美國合作較為疏遠。然而，2015年後開始的物聯網（IoT）世代，台灣的專長又重返舞台，台美之間硬軟體合作成為最好的伙伴。台灣在晶圓代工、IC封測、桌上型及筆記型電腦等產業中，全球市占率都超過五到八成，這也是為什麼在全球的數位轉型中，台灣扮演著非常重要的角色，如果供應鏈中沒有台灣將導致很多問題。

龔明鑫並回顧當今最重要的全球議題，包括：美中貿易衝突、氣候變遷、新冠肺炎、俄烏戰爭、供應鏈轉移等等，都導向「供應鏈重組」、「數位轉型」及「淨零轉型」。龔明鑫表示，台美在此三個重要議題中，都有非常大的合作空間。

其中，數位轉型的三大重點是：人工智慧（AI）、半導體和5G。AI時代的來臨，已經大幅度的改變人類生活及生產的型態，尤其在疫情之下，智慧醫療、智慧生活等等，已經快速發展。但要滿足這樣的應用，需要強大的運算能力和高速的傳輸，所以半導體和5G至關重要。

美國也看到這樣的商機，所以2020年眾議院通過了5G Open-RAN法案，而台美也已經在台灣攜手合作，驗證5G開放網路架構，由台廠提供設備、美國企業提供核網及服務。而台灣從晶片半導體、關鍵零組件、網通、終端設備到Open-RAN，都具充沛能量、供應鏈完整，絕對是重要合作夥伴。所以這次的NextGen 5G團，十分重要，尤其許多Open-RAN的重要廠商都參與此團。

龔明鑫並在演講最後特別強調，2016年到現在，台灣和美國的合作已經提升到全面性的層次合作。台灣和美國都在ICT產業具有全球優勢，強強合作對全世界都是非常重要的，倘若台美合作慢了，將造成全球數位轉型的延宕。因此，雙方的擴大雙向投資、彼此合作以完善雙方的供應鏈及生態系，不僅是商機的創造，也是對於世界數位轉型發展的責任。未來這些成果不僅可以在台美兩地實施，也可以合作造福第三地。

訪團並於今（25）日前往華府，參與Select USA投資峰會等相關活動，並拜會美國官員。龔明鑫並將赴全球台灣研究中心(GTI)、德國馬歇爾基金會(GMF)等重要智庫進行演講，展現我與美國共享自由、民主價值之基礎，共同打造具韌性之全球供應鏈，深化台美友好關係。