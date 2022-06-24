尖峰用電4000萬瓩恐提早到達 電夠不夠關鍵在汽電共生

近日中午市區飆35度高溫、全台有如烤蕃薯，也讓23日尖峰用電直衝3994萬瓩，台電今（24）日召開股東會，台電發言人吳進忠表示，台電原預估今年尖峰用電為4000萬瓩，不過由於汽電共生因國際燃料價格飆高，業者發電意願降低，反而要使用台電電力，因此有可能上修，預計7月初根據電價費率審議結果提出檢討。

台電原本預估4000萬瓩將在7月下旬至8月中旬達到，但6月23日竟然已經衝到3994萬瓩，吳進忠指出，主要原因除了半導體接單暢旺，用電需求大之外，有一項「沒有料到」的需求，就是國內汽電共生業者減發。

國際燃料價格飛漲，國內電費卻始終維持低檔，造成汽電共生業者「賠錢賣電」，遂不願多發電，甚至減發。吳進忠說，過去汽電共生業者平均可供120萬瓩，最多甚至到160萬瓩，但今年白天只剩45、50萬瓩，晚上差不多60萬瓩，不但減發幅度大，有些業者甚至停發，反過來使用台電的電。

汽電共生的一減一加下，就可能造成尖峰用電上修，甚至還會造成總發電量沒有預期多、備轉容量連帶變少。

吳進忠指出，如果電價費率下周有調整，可能會影響汽電共生業者發電意願，因此尖峰用電預估將會在費率調整結果出爐後重新評估，但就算上修，幅度也不會超過100萬瓩。且今年太陽光電表現良好，在日尖峰時段供電超過500萬瓩，同時水情狀況也很不錯，慣常水力最多可達178萬瓩，加上抽蓄水力，最高可供應430萬瓩，夜尖峰時可以滿足用電需求。