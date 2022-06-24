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政府採購法公告金額23年未調 工程會擬漲至150萬
政府採購法公告金額為新台幣100萬元，但從採購法1999年施行迄今均未調整。為增進採購效率並呼應各界需求，工程會表示，經參酌物價指數變動情形，初步研議公告金額將調升至150萬元，後續依法制程序公告各界徵求意見後實施。
政府採購法為兼顧採購公開與效率之立法目的，就不同採購金額級距，訂有寬嚴不同之採購程序要求，其中公告金額採購，原則應以公開方式辦理；至於未達公告金額，得採公開取得廠商書面報價或企劃書。
工程會表示，政府採購法自1999年5月施行23載以來，物價指數已累積有相當漲幅，例如營造工程物價指數（CCI）成長約99%，消費者物價指數（CPI）成長約26%，經常性薪資指數成長約31%，為順應時空環境改變適時檢討調整公告金額數額。
工程會說明，經參酌物價指數變動情形，初步研議公告金額將調升至150萬元，後續依法制程序公告各界徵求意見後實施。
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