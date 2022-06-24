快訊

柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

下班記得帶把傘 氣象局發布5縣市豪雨、15縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府採購法公告金額23年未調 工程會擬漲至150萬

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導

政府採購法公告金額為新台幣100萬元，但從採購法1999年施行迄今均未調整。為增進採購效率並呼應各界需求，工程會表示，經參酌物價指數變動情形，初步研議公告金額將調升至150萬元，後續依法制程序公告各界徵求意見後實施。

政府採購法為兼顧採購公開與效率之立法目的，就不同採購金額級距，訂有寬嚴不同之採購程序要求，其中公告金額採購，原則應以公開方式辦理；至於未達公告金額，得採公開取得廠商書面報價或企劃書。

工程會表示，政府採購法自1999年5月施行23載以來，物價指數已累積有相當漲幅，例如營造工程物價指數（CCI）成長約99%，消費者物價指數（CPI）成長約26%，經常性薪資指數成長約31%，為順應時空環境改變適時檢討調整公告金額數額。

工程會說明，經參酌物價指數變動情形，初步研議公告金額將調升至150萬元，後續依法制程序公告各界徵求意見後實施。

消費者物價指數 新台幣 薪資

延伸閱讀

英CPI飆9.1% 40年新高

通膨持續惡化！英5月通膨攀逾40年高 央行估十月破11%

通膨為何飆升？Fed研究：一半原因要怪供應問題

主計總處：我國整體CPI 較美國、新加坡溫和

相關新聞

台電今年恐虧損破千億？ 曾文生重申兩變數

台電今（24）日召開股東會，並公布至今年4月底止，累積虧損已達853億元，其中今年前4個月的虧損為469億元。電價費率審...

殷琪續挺哥哥派奪下長榮鋼董座 兄弟下回決戰長榮航

長榮鋼鐵今天召開董事會改選董座，一如預期，由哥哥派的林耿立續任董事長，殷琪陣營並未跑票。

台灣薪資高物價低亞洲最爽國家？網友一面倒狂吐槽

日前有網友在科技社群論壇「科技島」發文「整天說低薪，台灣薪水哪裡低？」指出同為亞洲四小龍的日本經濟不斷衰退，唯有台灣物價...

政府採購法公告金額23年未調 工程會擬漲至150萬

政府採購法公告金額為新台幣100萬元，但從採購法1999年施行迄今均未調整。為增進採購效率並呼應各界需求，工程會表示，經...

微軟推永續雲 成立台灣ICT永續綠戰隊加速2050淨碳

隨著永續成為全球發展共識，落實淨零排放已是各國政府與產業的重要目標。台灣微軟今（24 日）舉辦 Microsoft Gr...

國際燃料成本飆 台電股東會公布累計已虧損853億元

台電今（24）日舉辦2022年度股東常會，台電表示，去年台灣經濟在全球疫情間逆勢成長，全年用（售）電量2353.4億度創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。