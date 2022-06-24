國際燃料成本飆 台電股東會公布累計已虧損853億元

台電今（24）日舉辦2022年度股東常會，台電表示，去年台灣經濟在全球疫情間逆勢成長，全年用（售）電量2353.4億度創歷史新高，成長幅度4.7%，打破11年來紀錄。同時，受到國際燃料價格攀升，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。

2022年股東常會由台電代理董事長曾文生主持，並由總經理王耀庭向股東說明2021年度營業報告，會中也進行去年度發行公司債情形報告、營業決算報告書及虧損撥補案承認等事項。

台電指出，去年疫情持續延燒，所幸國際產業重組，為台灣帶來轉單效應及台商回流熱潮，經濟成長與極端高溫氣候等多重因素刺激用電需求，導致去年用電量大幅提升至2353.4億度。據統計，2010年用電成長率曾達7.9％，自2011年後皆介於-0.2%至2.9%之間，而2021年成長幅度達4.7%，打破11年來紀錄。今年1至4月用電量累計727.6億度，也較去年同期增加23.3億度，成長3.3%。

另外，台電2021年收入總額6368億元、支出6145億元，稅前淨利223億元，加計所得稅利益1億元後，淨利為224億元，累計虧損自642億元降至418億元。台電也說明，今年年初以來受到國際燃料價格大幅攀升影響，燃料成本增加，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。

針對用電需求屢攀高峰，台電說明，2021年台電離岸風電一期、台南鹽田太陽光電場加入供電生力軍，至去年底電力系統總裝置容量共達5115萬瓩，較2021年提升138.1萬瓩。其中，再生能源為1102萬瓩、占21.6%，是歷年來首度超過2成，去年再生能源淨發購電量近160億度，等同提供約380萬家戶全年用電量。

台電去年淨發購電量2488.1億度也突破往年成績。依台電電源開發規劃，預計今年將有大潭電廠8號機，裝置容量112萬瓩、明年將有大潭電廠9號機，裝置容量112萬瓩，與興達電廠新1號機，裝置容量130萬瓩等燃氣機組陸續上線，提升供電能力。

此外，台電2021年完成許多輸電設備建設發展的重要里程碑，如歷時十數年規劃興建的台澎海纜正式運轉，不僅可提高澎湖地區供電穩定、降低當地燃油發電的使用，更能將澎湖充沛的綠能回輸台灣；第一超高壓輸電線路（超一路）「板橋～龍潭線」更新工程完工啟用，增加近200萬瓩輸電能量，大幅提升北部地區的供電品質。

台電表示，歷經數次突發性重大停電事故的嚴峻挑戰，台電已加強檢討與後續精進作為，包括強化需求面管理、精進機組大修排程等；4月首度成立專責風險管控中心提升供電穩定，並規畫強化電網韌性建設計畫來改善部分電網集中風險。