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加能風場環評第二次初審 補件再審

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
因應離岸風電第三階段區塊開發，環保署近期陸續排審相關環評案件。聯合報系資料照
因應離岸風電第三階段區塊開發，環保署近期陸續排審相關環評案件。聯合報系資料照

因應離岸風電第三階段區塊開發，環保署近期陸續排審相關環評案件，今（24）日進行「加能離岸風力發電計畫二環境影響說明書」第二次初審，不過專案小組決議，環評書件當中仍有不足，要求開發單位在8月15日前補正後擇日再審。

環評委員要求，因應氣候變遷極端海氣象條件、地震作用、土壤液化等可能情形，考量本案開發與鄰近風場的疊加效應、沙波移動及海域海岸地質地形變動對風機基礎及海纜的可能影響，加強風機支撐結構及海底電纜的安全評估與監測；並依據震源特性分析及場址地質鑽探結果，評估於地質條件允許下，優先使用管架式負壓沉箱基礎的可能性。

此外，環評委員也要求，開發單位還需加強本案開發與鄰近的離岸風力發電計畫案對海洋哺乳類及鳥類的整合式影響評估，提出減輕對策；並強化說明與其他風場聯合設立鳥類及海洋哺乳類監測系統的具體執行方式。以及強化陸域工程範圍（含陸纜、陸上變電站）的陸域生態調查作業，並補充海纜上岸點海岸鳥類及潮間帶的生態調查。

同時，本計畫海纜規劃路線應符合經濟部能源局規劃的共同廊道範圍；除特殊情形外，海纜埋設深度至少1.5公尺；補充纜線上岸區域的施工方法，並提出對近岸潮間帶環境影響之減輕措施。

環評 風力發電

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