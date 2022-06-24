香蕉園遭強風夷平斗六農民軟腳 農保不賠欲哭無淚

雲林斗六湖山里前幾天刮起一陣強風，林姓農民種的大片香蕉瞬間倒塌，隔天入園整理時發現慘況，想起自己有投保農業保險，趕緊向農會申報，不料卻得到無法獲賠的答覆，縣議員王又民接獲陳情直指「對政府政策感到無奈！」正與縣府農業處積極想辦法幫農民解決問題。

林姓農民說，大約4天前斗六湖山里突然吹起一陣強風，還一度下冰雹，原本不以為意，殊不知怪異天氣造成香蕉園災損嚴重。

「都夷平了！」林姓農民隔日到香蕉園工作時發現，直挺矗立的香蕉樹全部倒塌躺平在地上，心痛之餘「手、腳都軟了！」

「連人要走過去都有困難」林姓農民說「這一倒，可是把今年度投入的肥料、工錢、施藥等數十萬元本錢吹倒！」心血全付之一炬，接續要復原園區，還得一併將壞掉的枝鋸掉，留下好的根，恐怕還需要投入數天的工時與人力。

王又民說，據了解，林姓農民香蕉園占地面積3分多，其該處投保2分地，另加上其他田區，一共向農會投保5分地農保，但這塊災損地要申報理賠時，竟得到「無法理賠」須遇減收、價格不佳時才有符合條件等回應，形同刁難農民。