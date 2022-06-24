徐旭東看電價調漲：一次性調很吃緊 應照時間慢慢調

國內電價調漲，工業大戶更要調高至8％，遠東集團董事長徐旭東今（24）直言，台灣電價放眼東南亞或其他地方，是低了點，所以前四年電價都沒做調漲不太對，可是要一次性調漲，對企業來說也很吃緊，應按照時間慢慢調漲，而不是等不下去了才做。

另外，談到通膨問題，徐旭東說，通膨跑不掉，「需」太大，可是「供」應不及，全靠金融來做調整是很累的，所以還需要政府政策，來解決供需的問題。

他說，調漲電價是應該的，但是要有一個「溫和的速度」，不能考量太多政治因素或是民眾因素，而是要考慮供需平衡，按照時間慢慢調漲，不能等到沒辦法等了才去做。

「一次性調漲，企業會吃不消，如果只調漲大企業電費也不是好辦法，因為電是必需品，可能會把大企業趕出去。」他說，電價上揚無法避免，所以會努力省電。

談到通膨指數推升，徐旭東說，世界各國都有同樣的問題，任何消費者去超市買東西，如果價格一下子上揚8%，對消費者無法承受，應該給一點時間，不要到後面等不及，非要做才做。

他認為，下半年景氣是帶著樂觀心態，就看成長多還是少，台灣百姓有一種態度，是比較斯文保守，不亂花錢，有錢要看情況花；最近出口數字一直往上走，要樂觀與否就是看GDP成長多少。「台灣不會太差，但是中國大陸成長好壞，必定會影響台灣，不希望中國大陸慢下來，要繼續成長。」