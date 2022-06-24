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乘客老愛問「飛到哪了」 空服員坦言：答案都是亂掰的

電費擬喊漲 徐旭東：若一次調8％很累 別等不及才要做

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導
今日遠百（2903）集團董事長徐旭東在股東會後被問及意見，他指出以油價一直漲的情況來看，調高電價是必然，但要思考用溫和速度調整，「一次調8％很累」。記者林澔一/攝影
今日遠百（2903）集團董事長徐旭東在股東會後被問及意見，他指出以油價一直漲的情況來看，調高電價是必然，但要思考用溫和速度調整，「一次調8％很累」。記者林澔一/攝影

國內電費下週可能要漲8％，今日遠百（2903）集團董事長徐旭東在股東會後被問及意見，他指出以油價一直漲的情況來看，調高電價是必然，但要思考用溫和速度調整，「一次調8％很累」，他作為業者只能努力省電，並認為任何事都要預先管理，別等不及了才非要做。

徐旭東強調數次：「我不敢批評、沒有要講對錯的意思！」僅認為前面4年沒調整電價不對，但一次調8％很累，他指出台灣電價跟東南亞比較，是低一點，希望這種供需品不能考量其他太多政治、民眾因素，水、電有應該的成本，不能等忍不下再做，但漲的方式也要考量一下，對產業也要公平：「別像某人說的『小的不調、大的調，把大的趕出去了』。」

通膨直接影響消費者購買力，遠百是零售業首當其衝。徐旭東說通膨問題是供需問題，現在供給量太大了，全靠金融調整這很累，需要政府規劃整體財政政策，也要時間消化，這是經濟的邏輯。

被問及下半年展望，徐旭東說：「好不好誰答得出？我們保持樂觀心態。」

徐旭東 電價 通膨

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