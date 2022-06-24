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仁寶許勝雄：又要護國神山、又要不缺電 配套要做齊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
仁寶董事長許勝雄。記者吳凱中/攝影
仁寶董事長許勝雄。記者吳凱中/攝影

仁寶（2324）今（24）日舉行股東會，針對電力調漲及缺電議題，仁寶董事長許勝雄回應，台電看起來是虧了很多，到最後不漲還是全民在負擔，此外，許勝雄強調，全球要推動淨零排放已經是潮流，台灣用電穩定度是有點問題，「又要有護國神山台積電（2330），又要不缺電，那當然是我們要有很多配套！」

電價費率審議會27日舉行，傳出工業用戶可能調漲8%至10%不等，對此，產業界看法不一，許勝雄今日回應，台電看起來是虧了很多，到最後不漲不調還是全民在負擔，所以企業界如果有能力，如這段時間有些企業主在談，台灣電價在國際間還算是便宜。因為電價關係能讓大家更重視電的使用，我想這是大家要共同努力的。

針對夏季是否會缺電，許勝雄表示，真的還是希望最少像核電、核四，如果真的到期了，那你就不一定要把他封起來，其實可以待轉，等到你沒有電的時候可以重啟，這樣可以讓企業界更放心。

許勝雄認為，因為全球推動淨零排放已經是潮流，台灣無法避免、也要面對同樣的問題，但如何不讓他缺電是非常重要的事。他舉例，因為我們在談半導體產業用電很大，「又要有護國神山，又要不缺電，那當然是我們要有很多配套」，除了綠電以外、現在要20%（2025年綠電比例），天然瓦斯要50%，其他穩定度其實是有點問題。

許勝雄 缺電 電價 仁寶

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